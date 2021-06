“Me saliste bastante tímida, eh”. Eso dice un antiguo audio viral de 2017 del futbolista nacional Mauricio Isla, que por mucho tiempo, se creyó, iba dirigido a su expareja, la modelo española Gala Caldirola. No obstante, recientemente ella reveló que eso no era así.

En el programa culinario La Divina Comida (Chilevisión), la mujer contó que incluso encaró al seleccionado nacional producto de la filtración.

“En ese momento me llama la prensa y me dice, ‘oye Gala se han filtrado unos audios de Mauro, creemos que son para ti, ¿quieres escucharlos?””, recordó.

“Y yo los escucho, esos audios no son para mí, ¿para quién son? Estábamos juntos ya”, añadió. “Cuelgo el teléfono y llamo: ‘Mauricio Isla explícame ¿qué cojones son estos audios?””, dijo.

“Cada vez que me ponían los audios a mí se me apretaba la guata, igual me daba celos escuchar esos audios. Yo no soy tímida”, cerró.

La aclaración de Isla

En un Live de Instagram en que compartió con el capitán de la Selección Nacional, Claudio Bravo, Isla fue consultado por seguidores por los audios, dijo que esas palabras le salieron “de relajado”.

“Se los mandé a una amiga de mucha confianza (…) iba en el auto para la casa y estaba hablando con ella y le mandé un audio”, contó. “Ahí me salió el audio, no me acuerdo nada”.

Más tarde sostuvo que no sabe por qué la mujer lo filtró. “Según ella, dice que fue por una amiga de ella, porque a quien yo le mandé el audio tiene una clase muy alta. No voy a decir quién, pero una clase muy alta, gigante, que nunca le va a faltar nada”, agregó, dando a entender que los motivos no habrían sido económicos.

Asimismo, detalló que los audios habrían sido enviados varios años atrás, previo a iniciar si relación con Caldirola.

El quiebre

Recordemos que la ahora expareja anunció boda en Año Nuevo de 2019, cuando la modelo compartió una fotografía y reflexionó sobre el amor en Instagram.

El matrimonio, según dio a conocer más tarde Isla, ocurrió en mayo de ese año en Altea, España. “Al fin totalmente casados mi vida. Gracias por ser parte de mi vida. Juro amarte, protegerte y cuidarte toda la vida tesoro mío”, escribió el futbolista en ese momento.

A comienzos de mayo de este año, en tanto, la española confirmó que decidieron separarse.

“Con el mismo amor que un día decidimos empezar un camino juntos como pareja, hoy decidimos hacer un quiebre en nuestra relación sin perder el amor que todavía nos tenemos“, señaló en la red social sin entregar detalles sobre las razones, advirtiendo que “son personales”.

“Decidimos hacerlo público para evitar especulaciones y porque ambos consideramos que ser honestos es siempre la mejor manera de hacer las cosas”, agregó, agradeciendo a sus más de 2,5 millones de seguidores por “la comprensión y la empatía”.