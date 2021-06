Una promoción de La Divina Comida sorprendió a los televidentes. Y es que en las imágenes se puede ver a la exchica reality asegurar que el ya famoso audio viral de su exmarido, Mauricio Isla, no habría sido dirigido para ella.

“Parece que me saliste bastante tímida, eh”, decía el futbolista en el mensaje que se filtró en 2017 y que todos asumieron que iba dedicado a Caldirola.

BioBioChile tuvo acceso al detalle de la confesión de la modelo en el episodio que se emitirá este sábado.

Todo comenzó cuando la periodista Verónica Bianchi , otra de las invitadas, le regaló una pulsera a Gala con la inscripción “No soy tímida”.

“Voy a contar la verdad de una vez por todas sobre el famoso ‘estás bastante tímida"”, inició la nueva participante de El Discípulo del Chef.

“Se filtraron unos audios hace unos años de Mauro diciendo: ‘tienes unos ojos hermosos, pero parece que me saliste bastante tímida…’. Tienen que saber algo, esos audios nunca fueron para mí”, reveló.

De hecho, la modelo se enteró por los medios de comunicación. “En ese momento me llama la prensa y me dice, ‘oye Gala se han filtrado unos audios de Mauro, creemos que son para ti, ¿quieres escucharlos?"”, recordó.

“Y yo los escucho, esos audios no son para mí, ¿para quién son? Estábamos juntos ya”, añadió. “Cuelgo el teléfono y llamo: ‘Mauricio Isla explícame ¿qué cojones son estos audios?"”, dijo.

“Cada vez que me ponían los audios a mí se me apretaba la guata, igual me daba celos escuchar esos audios. Yo no soy tímida”, cerró.

El quiebre

En mayo de este año y a través de una publicación en Instagram, Gala confirmó su separación del Seleccionado Nacional.

“Con el mismo amor que un día decidimos empezar un camino juntos como pareja, hoy decidimos hacer un quiebre en nuestra relación sin perder el amor que todavía nos tenemos“, señaló.

Caldirola no entregó detalles sobre las razones, acusando que “son personales”. No obstante, señaló que “queremos dejar claro que no hay motivos de pelea ni rencor entre nosotros”.

“Decidimos hacerlo público para evitar especulaciones y porque ambos consideramos que ser honestos es siempre la mejor manera de hacer las cosas”, cerró, agradeciendo a sus más de 2,5 millones de seguidores por “la comprensión y la empatía”.