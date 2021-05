Hoy la actriz Fernanda Urrejola está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, sin embargo, toda esa felicidad llegó luego de un largo camino donde pasó por momentos realmente duros.

La actriz conversó con Martín Cárcamo en el programa De tú a tú, donde recordó algunos de los episodios más oscuros de su juventud. La artista no sólo vivió intentos de suicidios, sino que también fue víctima de abuso, algo que marcó sus días, sin saberlo.

“Fui abusada desde muy chica a los 7 años, la primera vez, y eso quedó oculto en mí, no sabía qué tanto eso afectaba. Y después me pasó con diferentes hombres, en muchas otras ocasiones mientras iba creciendo, y yo fui normalizando que los hombre eran así. Yo creo que desarrollé ahí unas depresiones y cosas muy intensas que no sabía ponerles nombre”, confesó, definiéndose también como una niña híper sensible.

A los 16 años sufrió una fuerte crisis y vivió intentos de suicidios. En esa época le estaba yendo muy bien, recién había sacado su medalla de plata en el sudamericano, le habían dado una beca deportiva. “Estaba en el peak de la ola”, dijo, pero no así sus hermanas.

Tras una fuerte pelea comenzó a pensar que se estaba llevando toda la atención de la familia y que le quitaba espacio a sus hermanas. “Entré en un loop en donde mi familia estaría mucho mejor sin mí y todo estaría mejor sin mí. Dije, ‘ya, lo mejor va a ser que yo no exista’”.

Fue así como tomó una cantidad importante de pastillas para una enfermedad al corazón de su padre. “Yo sabía que si me tomaba dos de esas me podía dar una bradicardia y me moría. Agarré la bolsa entera, la metí en un vaso y me tomé todas las pastillas que habían. Tienen que haber sido como 60 pastillas… Estaba entregadísima, me tomé todas estas pastillas y me fui acostar pensando en que de verdad era la solución”.

Se salvó porque ese día su padre cambió las muestras por otro tipo de pastillas, entre aspirinas e ibuprofenos, y que tuvo que contar la verdad en un interrogatorio que le hicieron en el colegio al estar drogada.

Abusos

Fernanda reconoció que el abuso que vivió a los 7 años lo tenía bloqueado y que recordó todo después que le leyeran la carta astral.

“Yo pasaba mucho rato sola en la Católica y mi primer abusador fue un mozo que era mi amigo. Yo no sabía separar esta amistad de lo que era correcto y no era correcto, me sentía incómoda pero era mi amigo”, recordó Fernanda. Ese abuso duró tres años.

A los 19 años vivió otra experiencia traumática. “Estaba en la escuela de cine y me tocó un director abusador y fue súper desagradable. Tenía que hacer una escena donde me sacaban la ropa, quedaba sin sostén y yo era una niña que venía de la piscina y no tenía tanto rollo con el cuerpo, yo entré a la escuela de teatro queriendo derribar todos mis pudores y este director me dijo que le gustaban mis pezones“, relató.

“Me habló como no lo debió haber hecho, maltrató a mis amigas, era un maltratador. Y esa fue mi primera experiencia en cine pero no lo denuncié, no lo conversé, no se habló del tema, estaba todo el mundo viendo y a nadie le pareció alarmante sus tratos entonces uno normaliza todas esas cosas”, dijo.

La primera vez que lo habló en público fue criticada pero contó que mucha gente se acercó para agradecerle por su valentia. “A mí me hicieron creer que eso era el gran problema: que yo provocaba a los hombres, que mi forma de ser provocaba (…) Hoy día soy capaz de poner límites y de entender que en realidad no era mi culpa, nunca fue”, comentó. “Mi forma de reaccionar ante esas cosas era petrificarme”.

Para Fernanda la situación que más la violentó “fue ver mis relaciones amorosas”. “Empecé a tener relaciones con hombres y tenía mucho abuso escondido. Entre abuso psicológico y también abuso sexual. Cuando tú no quieres y te obligan, o cuando parte de un abuso y tú como lo tienes tan integrado en ti esta forma de los hombres y después conoces su parte vulnerable y te enamoras igual de ese abusador”, reveló.

“Es muy complejo todo, me costó entender que eso era abuso también y fueron esas relaciones las que terminaron siendo mis mejores maestros y que me ayudaron a decir ‘esto tiene que parar’”, explicó.

A los 27 años se generó un cambio radical en su persona. Se comprometió a querer y a aprender sin sufrir. “Mi mamá, que ojalá me perdone porque voy a contar esto, pero también sufrió abusos. En realidad 9 de cada 10 mujeres sufren abusos. Es súper común, y los hombres también, muchísimos”, explicó, condenando el hecho.

Un nuevo comienzo

Hoy vive una nueva etapa, feliz y enamorada. Fernanda pasó un mes y medio en Valdivia grabando una película que dirige su pareja, Francisca Alegría. Allí, la cineasta le pidió matrimonio y le entregó un anillo.

La pareja lleva dos años de relación y conocieron en Los Angeles, Estados Unidos, donde ambas están actualmente radicadas. La conexión fue inmediata. “Llevábamos un minuto y medio conversando y Fernanda me dice: ‘oye, si te vienes a vivir a Los Ángeles tenemos que vivir juntas’”, recordó Francisca. Ese día conversaron por seis horas de corrido, pero se negaron al amor en una primera instancia.

“Yo me había enamorado de una amiga pero en mi cabeza nunca había sido una posibilidad estar con una mujer”, reconoció la actriz.

Fernanda recordó que luego de ver un TED Talk de la escritora chilena Isabel Allende, se armó de valor y a la casa de Francisca llorando de emoción. “La miré y le chanté un beso (…) Yo estaba muerta de susto al principio, no voy a negar que boicotié la relación de muchas maneras, pero después fue como ‘esto me encanta, es muy especial, es diferente, es nuevo’, y de a poco empecé a perderle el miedo a esto que me estaba pasando y después estaba absolutamente rendida y enamorada”, dijo.

“Me pasé todos los rollos y también pasa que este país es súper conservador yo ya era una figura pública y me dio terror. Obvio que me dio miedo, este es un país que juzga mucho”, añadió.

Se demoraron un año en hacer pública su relación, lo que les empezó a afectar. “Pucha que es necesario hablar de estas cosas, yo no soy otra persona por estar enamorada de la Fran. Yo soy la misma persona, me enamoré absolutamente y estoy orgullosa del amor que tenemos. Tenemos una relación preciosa y nunca me he sentido así antes en mi vida, entonces obvio que hay que compartirlo”, aseveró.

El gran paso

Francisca estuvo casada previamente con un hombre, pero el matrimonio duró dos meses. Hoy, planean una boda en Estados Unidos. “Vamos a tener que casarnos en Estados Unidos porque en este país (Chile) no es legal todavía”, reconoció Urrejola, contando que no quisieron optar al Acuerdo de Unión Civil porque no asegura tener niños, y es un sueño que comparten.

“Nos interesa harto, yo nunca imaginé que iba a tener que sacar la bandera y estar luchando contra algo pero me parece insólito que en el siglo XXI todavía estemos hablando de estos temas y aclarar ciertas cosas”, dijo la actriz.