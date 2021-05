Pese a que era una de las favoritas, la representante chilena para Miss Universo Daniela Nicolás no logró avanzar entre las 21 finalistas del concurso, que más tarde coronó a Miss México como ganadora.

Pero a pesar de haber quedado en el camino, la actriz logró reencantar a los chilenos con el concurso y volvió a despertar el interés en este.

A través de un live en Instagram y muy emocionada, la intérprete conversó con sus seguidores y habló de su experiencia en el evento, y lo difícil que fue conseguirlo debido a su enfermedad.

Mucha gente no lo sabe, pero Daniela, quien también es actriz y ha aparecido en teleseries como Mamá Mechona (Canal 13) y Wena Profe (TVN), padece la enfermedad indiferenciada del tejido conectivo.

Ella misma lo reveló en su cuenta de Instagram en 2018, cuando confesó que “hace algunos años me dijeron que tenía una enfermedad autoimmune activa en mi cuerpo, que me genera mucho dolor, manchas en la piel, inflamación en las articulaciones y, a veces, poca movilidad de algunas extremidades”.

Su transmisión comenzó reconociendo que “ha sido un día de muchas emociones, ha sido un día súper fuerte desde que me levanté tempranito. Han sido días muy emocionales, no sólo para mí, sino que para la mayoría de mis compañeras”.

La presión del concurso y de las expectativas de la gente se volvieron un peso para la actriz, que debió equilibrar con las dificultades de su enfermedad.

“No clasificamos hace mucho tiempo y lamentablemente no logramos clasificar este año… Es lamentable, hicimos lo que pudimos, pero lo bueno es que logramos hacer que nuestro país se escuchara a nivel mundial, a nivel universal, logramos que todo el mundo hablara de nosotros y eso para mí es un gran avance”, comentó.

Sin embargo, lo más importante para ella fue la posibilidad de “visibilizar las enfermedades autoinmunes… y es importante poder visibilizarlas a nivel mundial para poder tener apoyo, para que personas como yo se puedan sentir entendidas, se puedan sentir comprendidas, y lograr que en el futuro todos los pacientes logren tener los mejores tratamientos al más bajo costo”.

“A veces, la única forma de hacer que estas cosas se noten, es meterse en estos concursos, en los que uno puede usar sus plataformas gigantes para hablar de causas que para nosotros son importantes. Y yo lo logré, logré que en la preeliminar se hablara de las enfermedades autoinmunes y eso para mí es increíble”, sentenció.

El proceso no fue sencillo. “Me costó mucho llegar acá, pero cuando les digo que las personas con enfermedades crónicas podemos hacer esto, podemos, pero cuesta muchísimo. Nos va a costar el triple que al resto, pero se puede. Yo pude, y eso quiere decir que nada es una limitante para nadie mientras creamos en nosotros mismos”, señaló.

Los dolores en su cuerpo se hicieron presentes durante toda la competencia. “Dormía mal. Los dolores no me dejaban dormir. Antes de ayer no dormí casi nada por el dolor en mis rodillas, estar más de 12 horas en estos tacos gigantes no me la hicieron fácil, la presión no me la hizo fácil y fue difícil y bien complicado”, explicó.

De hecho, en ocasiones “mis manos no me funcionan y pierdo fuerza, (y un día) me estaba haciendo ondas en el pelo y mi mano no funcionó y me quemé el rostro”, narró.

El accidente fue previo a una entrevista personal, para que la que se había estado preparando desde los 5 de la madrugada. “Me decía:’Daniela no llores. Todo pasa por algo"”, recordó.

El entrenamiento tampoco fue fácil porque no podía doblar las rodillas, ni ensayar en la pasarela ni ejercitarse por más de 40 minutos, por sus “terribles dolores de cadera y rodillas”.

“Detrás de una Miss, hay una persona”

A pesar del apoyo, los comentarios negativos en redes sociales no fueron pocos, pero estando en el lugar emocional en el que se encontraba, la golpearon más fuerte.

“Uno está súper sensible y los comentarios negativos llegan súper fuerte… creo que hay que empezar a ser más cuidadoso con lo que se escribe, con lo que se dice. Todas las mujeres que están participando aquí son personas, y es importante ser respetuoso con el otro”, reflexionó.

“Detrás de una Miss, o de quien sea, hay una persona y en estos momentos en los que hemos estado con toda la emoción a flor de piel, fue difícil poder lidiar con la presión”, cerró.

Enfermedades indiferenciadas del tejido conectivo

Según explica un paper científico publicado en 2014 en la Revista Cubana de Reumatología, “las EITC (enfermedades indiferenciadas del tejido conectivo) se caracterizan por la presencia de signos y síntomas que sugieren una enfermedad autoinmune sistémica, pero no llegan a acumular criterios de clasificación suficientes para definir alguna de las enfermedades del tejido conectivo, como el LES, el SS, la AR y la enfermedad mixta del tejido conectivo, entre otras”.

Esto hace que sea muy difícil diagnosticarlas, como le ocurrió a Daniela Nicolás, cuyos médicos no pudieron identificar su trastorno al principio.

“Los síntomas más característicos están representados por la artritis y artralgias, fenómeno de Raynaud, leucopenia, mientras los elementos neurológicos están prácticamente ausentes (…) El diagnóstico de EITC y la deficiencia de subclase de IgG2 e IgG4, se torna difícil, por lo poco específico de los elementos clínicos. Estos pacientes deben ser reevaluados periódicamente y manejados de acuerdo a los signos y síntomas que desarrollen, teniendo presente que a pesar de ser entidades poco frecuentes, tienen un alto índice de morbi-mortalidad”.