Hace algunos días la actriz argentina Eugenia “China” Suárez inició un viaje hacia Estados Unidos. Éste lo realizó únicamente con sus hijos y sin la compañía de su pareja, el actor Benjamín Vicuña.

Como era de esperarse la situación generó amplios rumores en el vecino país, respecto a un nuevo quiebre por el que podrían estar atravesando ambos.

No obstante, la propia Suárez negó estos dichos e indicó al programa argentino Gente que se trasladó hasta Norteamérica para conocer a los hijos de una de sus amigas, la diseñadora Sofía Sarkany, quien falleció en marzo luego de luchar contra un cáncer.

“Es un tema delicado y a eso fui”, sostuvo.

Asimismo, también dejó en claro que aquel periplo estaba planificado para realizarse hace semanas, no obstante, no pudo llevarlo a cabo debido a que se contagió de coronavirus.

Respecto a su situación actual con Vicuña, la modelo sostuvo que entre ellos no existe alguna crisis o distanciamiento.

“No estoy separada, me enteré porque me escribieron varias amigas pero no, esta vez no. No hay ni crisis ni nada”, sostuvo.

Hay que señalar que Vicuña ha estado en Chile durante varios meses, debido a las grabaciones de la teleserie nocturna Demente, la cual emite Mega.

Aquellas filmaciones concluyeron la semana pasada, cuando varios actores del elenco se despidieron a través de redes sociales.