Lucy Lawless y Kevin Sorbo fueron los protagonistas de dos populares series de los años 90, que transcurrían en el mismo universo de la mitología griega.

Xena, la princesa guerrera y Hércules, los viajes legendarios lanzaron a la fama a ambos artistas, que hoy están enfrentados por la contingencia en EEUU.

Lawless criticó a Sorbo por una publicación en Twitter, donde daba a entender que los responsables del ataque al Capitolio del pasado miércoles no habían sido partidarios de Trump, sino que “agitadores de izquierda”.

El actor retuiteó una foto con una teoría conspirativa, que incluso contaba con una advertencia de Twitter por información manipulada. “¿Parecen estos partidarios de Trump? ¿O agitadores de izquierda disfrazados de partidarios de Trump”, se lee.

A ello Sorbo agregó: “No me parecen patriotas”.

A través del mismo medio respondió Lucy secamente. “No, cariño. No son patriotas. Son tus monos voladores, terroristas locales, actores de QAnon. Son los idiotas que salen y obedecen las malas órdenes de personas como tú, a quienes les gusta darles cuerda como si fueran juguetes y dejan que muestren lo peor de ellos”, sentenció.

No, Peanut. They are not Patriots. They are your flying monkeys,homegrown terrorists, QAnon actors. They are the douchebags that go out and do the evil bidding of people like you who like to wind them up like toys and let them do their worst. #keepingYourFilthyHandsclean #enabler

— Lucy Lawless (@RealLucyLawless) January 7, 2021