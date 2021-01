03 enero, 2021 | Publicado a las 14:27

03 enero, 2021 | Publicado a las 14:27

De Moras recordó denuncia de Gutiérrez contra CHV: "Yo estuve en esa reunión y vi cosas diferentes"

De Moras recordó denuncia de Gutiérrez contra CHV: "Yo estuve en esa reunión y vi cosas diferentes"

En conversación con la periodista Cecilia Gutiérrez, la animadora Carolina de Moras se refirió a la polémica que vivió con el animador Ignacio Gutiérrez hace ya varios años, luego que este saliera de Chilevisión acusando discriminación por su orientación sexual.

En su programa de Instagram Velvet al Desayuno, De Moras habló sobre el quiebre en su relación laboral con Gutiérrez cuando ambos estaban al frente de La Mañana de CHV, luego que el periodista comentara que en una reunión fue discriminado por el entonces asesor estratégico del canal Holger Roost-Macías.

En ese entonces, “Nacho” señaló que el ejecutivo “había llegado a la conclusión de que el ‘dueño de casa’, es decir el conductor del matinal, la labor que yo desempeñaba, debía ser heterosexual pues ‘se necesita que tenga tensión sexual con la conductora’. Para luego agregar, mirándome, ‘por razones obvias tú no puedes serlo, porque eres homosexual’”.

Al respecto, Cecilia aseguró que en el tiempo en que ella reporteó ese caso, se encontró con que varias personas presentes en esa reunión indicaron que las cosas no fueron tal como las comentó Gutiérrez, y una de ellas fue De Moras.

“Yo, particularmente y con mucho respeto, Nacho es un gran profesional y en su momento lo quise mucho y me dolió mucho. Nunca he hablado del tema mucho porque digo ‘no me voy a meter’. Y Nacho lamentablemente no se obsesionó, pero sí como que agarró vuelo tratando de insinuar cosas que a mí parecer no existían y siempre lo dije“, partió diciendo.

“Creo que es un gran profesional, extremadamente mateo, y eso le juega en contra a veces porque se obsesiona con ciertas cosas. Yo en su minuto… él ni me pidió testificar, ir a declarar, no me lo pidió. Nunca me llamó para decirme. De hecho, la última conversación que tuvimos… El otro día estaba revisando mi WhatsApp, eliminando mensajes, y encontré cuando le dije ‘Nacho, juntémonos con el Rafa. Conócelo. Enfrentémonos en esta situación’. Y nunca más tuve ningún tipo de respuesta ni nada”, agregó.

Al respecto, Carolina indicó que ella “feliz” volvería a hablar con Ignacio pero que si él decidió alejarse y quiere seguir peleado con ella, respetaba su decisión.

Igualmente, reiteró que nunca fue a declarar, ni siquiera para apoyar la versión de Chilevisión -desde donde se lo pidieron- ya que ella consideraba que no era un tema que le correspondía.

Cabe señalar que aunque luego continuaron hablando de otros temas, las reiteradas consultas de quienes seguían la transmisión en vivo hicieron que la animadora se refiriera una vez más al tema.

“Oye, siguen insistiendo. Ya, última vez, para que se entienda”, comentó un poco más molesta.

“Yo nunca he ido a tribunales, eso es mentira (…) No testifiqué ni me invitaron a hacerlo, ni Nacho me lo pidió en ningún momento. Yo estuve en esa reunión y vi cosas diferentes. Simplemente con un equipo que estábamos. Éramos ocho, nueve personas, ya ni me acuerdo ya , y hay interpretaciones que pueden ser más sensibles de una parte y respeto mucho que para Nacho haya sido así, y, por otra parte, yo que estaba ahí, no vi lo que (Gutiérrez aseguró que) pasó, poniendo mucha atención y estando ahí. Entonces, dejen de insistir que yo fui testigo de algo y cómplice. No fui ni cómplice ni testigo”, sentenció De Moras.

Revisa el momento a continuación desde el minuto 30:00