La batalla legal entre el animador José Miguel Viñuela y el camarógrafo José Miranda está lejos de terminar. Tras la respuesta de los abogados del rostro de Mega a la demanda interpuesta por Miranda, ahora fue el abogado de este quien hizo llegar su replica.

Recordemos que la polémica comenzó cuando el periodista cortó en vivo el pelo a Miranda, en el matinal Mucho Gusto, asegurando que estaba cubierto de coronavirus.

Roberto Ávila, quien representa al camarógrafo, alegó contradicciones en la defensa del conductor, que por su parte había pedido que la acción legal fuera rechazada.

En el documento Ávila hace referencia al pago de $350 mil a Miranda, que los abogados de Viñuela habían revelado en su respuesta, la semana pasada. En ese momento, se dijo que el animador había transferido ese monto al camarógrafo “a fin de que el señor Miranda pudiera disponer del mismo a su conveniencia’”, quien a su vez habría proporcionado su número de cuenta para la transacción.

El abogado defensor de Miranda afirmó, en tanto, que el deposito se hizo sin el consentimiento de su cliente y que esta transacción era un reconocimiento de “culpa y consecuente responsabilidad”, añadiendo que el hombre no llegó a ningún acuerdo ni trato con el animador.

“Será obligación de la demandada acreditar el depósito y lo que es más importante, el supuesto acuerdo o consentimiento, que por su cuantía la ley exige debe constar por escrito”, afirmó Ávila. “Su actuar fue de mala fe, pues ni siquiera le avisaron al demandante, sólo querían crear condiciones para intentar eludir evidentes responsabilidades futuras”, dijo.

Ávila también habla de “contradicción in adjecto”, en otras palabra, que “la supuesta inocencia (de Viñuela) va acompañada de una serie de evidentes y manifiestos reconocimientos de culpa”. Entre otras cosas asegura que los abogados de Viñuela reconocen los hechos en su respuesta al decir que: “constituyó un error, un exceso, motivado por la adrenalina del momento, del cual el Sr. Viñuela se arrepiente y se disculpó tanto privada como públicamente”.

A esto se suma el dictamen de la Dirección del Trabajo, donde se reconoce la culpa del animador, no así del canal; y la multa de 20 millones impuesta por CNTV a Mega, por la denuncias del público.

Por otro lado, el abogado explicó que los $100 millones que exige su demanda “tiene relación a la gravedad de la falta, un trato vejatorio y que atentó contra la dignidad del funcionario, y también a la capacidad económica del denunciado”, según consignó La Tercera.

Asimismo, Ávila agrega que el camarográfo no acepta las disculpas públicas ofrecidas por el periodista en su programa, considerando que se trata de disculpas “desprovistas de sinceridad y que como se acreditará, van dirigidas a la teleaudiencia y no a la víctima”. A ello descarta que se tratara de un momento dado en el contexto de humor, pues “para quien recibe la agresión esto no es humor, es simplemente una vulneración y una mofa desde la prepotencia”.