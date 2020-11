Este viernes la actriz Blanca Lewin estuvo invitada al programa de Instagram Live de Martín Cárcamo, en el cual habló de su extensa carrera en televisión. La actriz, de 46 años, se detuvo en una producción en particular: Lola (2007).

En este sentido, Lewin habló de la presión que significó para ella grabar esa producción, la cual protagonizó con Gonzalo Valenzuela y Jorge Alberti.

“Me acuerdo que me fui manejando un día desde el canal a mi casa, y veo que, en todos los paraderos de micro, desde providencia hasta los leones, estaba mi cara, y eso para mi fue heavy, nunca me había pasado algo así y recién yo empecé a dimensionar lo que era esto. Era súper chocante, era violento me acuerdo, al principio”, indicó.

“Pero también tenía conciencia de que yo había buscado estar ahí, no me había imaginado que iba a ser una teleserie como ‘Lola’”, agregó.

En este sentido, la actriz sostuvo que incluso hubo otros funcionarios de la estación que le traspasaron la presión en ese momento.

“El nivel de presión que yo tenía… me acuerdo que paseaba por los pasillos del canal y salía gente de los estudios, hasta de prensa, a decirme ‘oye, confiamos en ti’”, recordó.

“Como que el éxito de todos en el canal dependía de mi actuación, me lo hicieron sentir harto”, concluyó.

Hay que señalar que Lewin estará en el nuevo estreno de la exEstación del Angelito, La Torre de Mabel, teleserie que se está grabando con severas medidas de seguridad sanitaria por la pandemia del coronavirus.

Aquella producción estará protagonizada además por Paloma Moreno y Elisa Zulueta, estando destinada para el horario prime del canal.