Como todos los años, el sitio web de reviews TC Candler presenta su lista con las nominadas a “Los rostros más bellos del 2023”. Se trata de un premio simbólico y de votación popular.

Dentro de las nominadas este año figuraban nombres como Emma Watson, Ana de Armas, Halle Bailey y Gal Gadot. Sin embargo, el primer lugar lo obtuvo la actriz y cantante surcoreana Nancy Jewel McDonie. En segundo lugar quedó la influencer rusa Dasha Taran, la cantante Sana Minatozaki en tercer lugar, la actriz israelí Gal Gadot y la modelo Jasmine Tookes.

Su par masculino de este año fue Timothée Chalamet, sucesor de Henry Cavill, que obtuvo el título en 2022.

Nancy Jewel McDonie: la mujer más bella en 2023 según TC Candle

La joven de 23 años, oriunda de Corea del Sur y Estados Unidos, es miembro del grupo de K-Pop “Momoland”. Con una infancia marcada por seis años de vida en los Estados Unidos, Nancy experimentó la fusión de dos culturas desde una edad temprana. En sus propias palabras, “mis padres siempre me han dicho que hay dos culturas con las que estoy en contacto desde que era niña”. Esta dualidad cultural se convirtió en una parte integral de su identidad

Su ascenso a la fama comenzó cuando audicionó para “Korea’s Got Talent” en 2011, integrando el grupo de hip-hop llamado Cutie Pies, que logró llegar a las semifinales. No solo limitada a la música, Nancy también incursionó en la televisión durante su adolescencia, participando en programas como “The Unlimited” y “Mak Ee Rae Show: Just Do It Expedition” en 2012. Este último la llevó a explorar lugares como Filipinas y Saipán, compartiendo experiencias junto a la actriz Kim Yoo-jung.

Hoy en día, Nancy Jewel McDonie es reconocida como una polifacética artista, no solo como miembro del mencionado grupo Momoland, formado en 2016 a través del programa Finding Momoland, sino también como actriz y presentadora. Su historia y talento la han convertido en una figura destacada en la escena del entretenimiento surcoreano y más allá.

Quienes fueron las 10 mujeres más hermosas de 2023

A continuación puedes encontrar el top 10 publicado por TC Candle para la categoría femenina de los premios:

Nancy Jewel McDonie: Cantante/bailarina coreana-americana.

Dasha Taran: Modelo rusa.

Sana: Ídolo japonesa.

Gal Gadot: Modelo/actriz israelí.

Jasmine Tookes: Modelo estadounidense.

SITALA: Cantante/modelo tailandesa.

Eleen Suliman: Modelo/influencer saudita.

Andrea Botez: Jugadora de ajedrez canadiense.

Jisoo: Cantante/actriz/modelo coreana.

Savannah Clark: Cantante australiana.

En el siguiente video puedes ver el ranking con las 100 ganadoras: