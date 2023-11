El grupo de K-pop, Stray Kids, que acaba de regresar a escena con su nuevo mini álbum Rock-Star, se ha adjudicado un récord en el prestigioso ranking musical Billboard 200 de esta semana.

Se trata de una lista que da cuenta de los álbumes musicales más populares en el mundo cada semana.

Si bien el ranking completo será revelado el martes, Billboard ha adelantado que Stray Kids lo liderará con Rock-Star.

Esto significa que Stray Kids tiene un total de cuatro álbumes que han ingresado al Billboard 200 y todos han debutado en primer lugar.

Ningún artista obtenía ese logro desde Alicia Keys entre 2001 y 2007, cuyos primeros cuatro álbumes en entrar a la lista también lideraron en #1 con Songs in A Minor (2001), The Diary of Alicia Keys (2003), Unplugged (2005) y As I Am (2007).

En el caso de Stray Kids, además de Rock-Star han debutado en #1 con Oddinary (abril 2022), Maxident (octubre 2022) y 5-Star (junio 2023).

Cabe destacar que estos cuatro discos forman parte de los 22 álbumes de habla no inglesa que han sido #1 en la historia de este chart.

Por otra parte, con esta cuarta entrada al Billboard 200, el grupo de K-pop ha logrado cuatro discos número 1 en solo 20 meses. Este tiempo es solo cuatro meses más que la marca de Taylor Swift, cuyos álbumes Folklore, Evermore, Fearless (Taylor’s Version) y Red (Taylor’s Version), entre agosto de 2020 y noviembre de 2021, debutaron en primer lugar.

Ya puedes escuchar Rock-Star de Stray-Kids en las principales plataformas digitales.