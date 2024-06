La nueva precuela de "Los juegos del hambre" revelará la historia de cómo Haymitch, interpretado por Woody Harrelson, ganó sus propios juegos en el Segundo Vasallaje de los Veinticinco, 24 años antes de los eventos de la trilogía original. El libro, titulado "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping", será lanzado en inglés el 18 de marzo de 2025, mientras que la película basada en esta precuela está programada para estrenarse el 20 de noviembre de 2026 de la mano de Lionsgate, la productora de la saga cinematográfica.

Los juegos del hambre volverá tanto a librerías como a la pantalla grande, pero con una nueva precuela y que era esperada por muchos de los fans de la trilogía original: la historia de cómo Haymitch ganó sus Juegos del hambre.

Recordemos que Haymitch Abernathy fue interpretado por el actor Woody Harrelson en la saga original de Los juegos del hambre, donde era mentor de Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) y Peeta Mellark (Josh Hutcherson), al ser la única persona viva del Distrito 12 que había ganado la competencia anteriormente.

Los juegos que ganó Haymitch fueron los número 50, conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco (Second Quarter Quell), y justamente en esa competición es que se centrará la nueva novela.

Esto fue 24 años antes de los juegos que ganaron Katniss y Peeta.

Su título será The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, que se traduce literalmente como amanecer en la cosecha, y el libro en inglés será lanzado el 18 de marzo de 2025.

En tanto, la película que adaptará esta precuela espera ser estrenada el 20 de noviembre de 2026 de la mano de Lionsgate, que ha producido todos los filmes de la saga cinematográfica.

Welcome to the Second Quarter Quell. The Hunger Games: Sunrise on the Reaping – in theaters November 20, 2026. pic.twitter.com/nuRcxtDZ7B — The Hunger Games (@TheHungerGames) June 6, 2024

Esta noticia llega a pocos meses del exitoso estreno en cines de Balada de pájaros cantores y serpientes (The Ballad of Songbirds and Snakes), estrenada en noviembre de 2023 y basada en la novela homónima publicada en 2020.

En dicha historia, vemos cómo Lucy Gray Baird, interpretada por la actriz Rachel Zegler, gana los 10° Juegos del hambre con un joven Coriolanus Snow, personificado por Tom Blythe, como su mentor.