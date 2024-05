Este lunes, Netflix lanzó el primer teaser de la segunda temporada de Sandman, basada en la novela homónima escrita por Neil Gaiman -quien también es uno de sus directores-, y presentando también a los actores detrás del resto de la familia de Morfeo.

Así, se dio a conocer que Adrian Lester dará vida a Destiny (Destino), Esmé Creed-Miles a Delirium (Delirio) y Barry Sloane a the Prodigal (El Pródigo), quienes es unen a Tom Sturridge como Dream (Sueño), Kirby Howell-Baptiste como Death (Muerte), Mason Alexander Park como Desire (Deseo), y Donna Preston como Despair (Desesperación).

The Endless have finally assembled: Introducing Adrian Lester as Destiny, Esmé Creed-Miles as Delirium and Barry Sloane as the Prodigal in the next season of THE SANDMAN.

It’s going to be one Hell of a family reunion. pic.twitter.com/VRbuvUTfu0

— The Sandman (@Netflix_Sandman) May 20, 2024