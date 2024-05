La serie juvenil queer Heartstopper que ya tiene dos temporadas estrenadas con gran éxito en 2022 y 2023, volverá con su tercera temporada en el segundo semestre de 2024.

Netflix al fin anunció la fecha de estreno de esta temporada 3, que los fans han estado esperando: llegará a nuestras pantallas el jueves 3 de octubre de este año.

Además, liberaron un primer avance en video de los nuevos episodios, donde se puede ver a la pareja protagonista en un tierno momento.

El clip comienza con Charlie (Joe Locke) planeando cómo decirle a su novio que lo ama, con la ayuda de su hermana.

Luego, Nick (Kit Connor) llega a buscarlo, sin embargo, Charlie no se atreve a decírselo en ese momento.

El video va acompañado de un fragmento exclusivo de la canción Birds of a Feather, canción del próximo álbum de Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft.

En esta tercera temporada, veremos a los personajes terminar sus vacaciones de verano y comenzar un nuevo curso escolar que traerá consigo tanto alegrías como desafíos.

A medida que aprenden más los unos de los otros y de sus relaciones, planean eventos sociales y fiestas, y empiezan a pensar en las opciones universitarias, todos deberán apoyarse en sus seres queridos cuando las cosas no salgan como esperaban.

La temporada 3 contará de 8 episodios, dirigidos por Andy Newbery y escritos por Alice Oseman, también autora de la saga de novelas gráficas homónima.

Junto a Kit Connor y Joe Locke, podremos ver a los actores William Gao, Yasmin Finney, Corinna Brown, Kizzy Edgell, Tobie Donovan, Jenny Walser, Rhea Norwood, Leila Khan y más.