El deceso del reconocido intérprete fue confirmado por uno de sus sobrinos al medio TMZ.

Según el familiar, Gossett Jr. falleció la noche del jueves en Santa Mónica, California. Por el momento no se han revelado las causas de su muerte.

“Nos gustaría agradecer a todos por sus condolencias en este momento. Por favor respeten la privacidad de la familia durante este momento difícil”, añadió su familia a través de un comunicado.

Nacido en Brooklyn, Nueva York, el actor se convirtió en el primer actor afroamericano en obtener un Oscar como actor de reparto gracias a su trabajo en An Officer and a Gentleman de 1982. Por ese mismo papel también obtuvo un Globo de Oro.

Luego de graduarse de la secundaria, entró a la Universidad de Nueva York gracias a una beca deportiva, jugando béisbol y baskquetbol para los NYU Violets. Sin embargo, posteriormente decidió abandonar sus pretensiones deportivas para centrarse en su gran pasión: la actuación.

Tal como detalla EFE, su primera aparición en la gran pantalla fue en 1961, en la cinta ‘A Raisin in the Sun’, junto a Sidney Poitier y Ruby Dee.

Durante esa época se hizo de un nombre arriba de los escenarios de Broadway, con obras como ‘Tambourines to Glory’ y ‘The Zulu and the Zayda’, entre otras.

Entre su filmografía destacan títulos como ‘The Landlord’ (1970), ‘The Deep’ (1977) y más recientemente ‘Curse of the Starving Class’ (1994).

En 2023 se le vio en la película ‘The Color Purple’, adaptación del musical de Broadway del mismo nombre y basado en una obra literaria.