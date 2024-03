Los Jóvenes Titanes (Teen Titans) tendrán su propia película, y será guionizada por Ana Nogueira, quien ya tiene otro proyecto en el universo cinematográfico de DC Comics que James Gunn y Peter Safran están construyendo.

Así fue reportado por The Hollywood Reporter, recordando que Nogueira está actualmente a cargo de escribir “Supergirl: Woman of Tomorrow”, que será protagonizada por Milly Alcock, conocida por “House of The Dragon”.

De esta forma, los Jóvenes Titanes harían su estreno en la pantalla grande tras varios pasos por televisión, con las series animadas “Teen Titans”, “Teen Titans Go!” y “Young Justice”, así como la live action “Titans”.

Ahora queda esperar que la noticia sea confirmada más allá de toda duda por James Gunn, quien suele compartir publicaciones como ésta para respaldar su veracidad.