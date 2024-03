Pedro Pascal co-protagonizará ‘Eddington’, la nueva película del director Ari Aster, conocido por obras como ‘Beau Is Afraid’, ‘Midsommar’ y ‘Hereditary’, anunció la productora A24, detrás de ‘Everything, Everywhere, All at Once’.

En el largometraje, compartirá pantalla con estrellas como Joaquin Phoenix, Emma Stone, Austin Butler, Luke Grimes, Deirdre O’Connell, Micheal Ward y Clifton Collins Jr, confirmó la misma compañía en un tweet promocional.

Welcome to EDDINGTON. Ari Aster’s contemporary western starring Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone, Luke Grimes, Austin Butler, Deirdre O'Connell, Micheal Ward and Clifton Collins Jr. is coming soon. pic.twitter.com/yLDMyeebTz — A24 (@A24) March 12, 2024

La trama es aún un misterio, pero según Variety, se trataría de un western protagonizada por el sheriff de un pequeño pueblo de Nuevo México “con grandes aspiraciones”.

Tal como revela la imagen promocional, las grabaciones ya comenzaron este 11 de marzo, según constató Production Weekly

Esta sería también la segunda producción de A24 en la que Pedro Pascal participará, confirmándose en febrero que también protagonizaría una comedia romántica de dicha productora junto a Dakota Johnson.