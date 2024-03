Los premios Golden Raspberry, también conocidos como los Razzies o los ‘anti-Oscars’, dieron a conocer a los ganadores de su nueva edición, que precede a la ceremonia de los Oscars 2024. Estos son populares por “reconocer” a las peores películas y actuaciones del año.

Con siete menciones, la película de acción Los indestructibles 4 encabezó las nominaciones, incluyendo peor película. Esta cinta, protagonizada por Jason Statham, Megan Fox y Sylvester Stallone no tuvo una buena recepción y terminó siendo un fracaso en la taquilla.

Statham y Fox también figuraron en las categorías de peor actor y peor actriz, respectivamente, aunque no por sus trabajos en Los indestructibles 4. El británico fue nominado por su papel en ”Meg 2: The Trench”, mientras que la estadounidense recibió su nominación por su participación en ”Johnny & Clyde”.

Con cinco nominaciones cada una, ”El exorcista: creyentes” y ”Winnie the Pooh: sangre y miel” siguieron de cerca a ”Los indestructibles 4” como las segundas películas más nominadas de los Razzies 2024. Destacando entre las dos, “Winnie the Pooh”, que se alzó como la película más premiada de la noche.

Los ganadores de los premios Razzies 2024

Peor Película:

The Exorcist: Believer

Expend4bles

Meg 2: The Trench

Shazam! Fury of the Gods

Winnie the Pooh: Blood and Honey – GANADOR

Peor Actor:

Russell Crowe, The Pope’s Exorcist

Vin Diesel, Fast X

Chris Evans, Ghosted

Jason Statham, Meg 2: The Trench

Jon Voight, Mercy – GANADOR

Peor Actriz

Ana de Armas, Ghosted

Megan Fox, Johnny & Clyde – GANADOR

Salma Hayek, Magic Mike’s Last Dance

Jennifer Lopez, The Mother

Helen Mirren, Shazam! Fury of the Gods

Peor Actriz de Reparto

Kim Cattrall, About My Father

Megan Fox, Expend4bles – GANADOR

Bai Ling, Johnny & Clyde

Lucy Liu, Shazam! Fury of the Gods

Mary Stuart Masterson, Five Nights at Freddy’s

Peor Actor de Reparto

Michael Douglas, Ant Man & The Wasp: Quantumania

Mel Gibson, Confidential Informant

Bill Murray, Ant Man & The Wasp: Quantumania

Franco Nero, The Pope’s Exorcist

Sylvester Stallone, Expend4ables – GANADOR

Peor Pareja en Pantalla

‘2 Mercenarios despiadados’, Expend4bles

Ana de Armas y Chris Evans, Ghosted

Salma Hayek y Channing Tatum, Magic Mike’s Last Dance

Pooh y Piglet como asesinos sedientos de sangre (!), Winnie the Pooh: Blood and Honey – GANADOR

Peor precuela, remake, rip-off o secuela

Ant Man & The Wasp: Quantumania

The Exorcist: Believer

Expend4bles

Indiana Jones and The Dial of Destiny

Winnie the Pooh: Blood and Honey – GANADOR

Peor director

Rhys Frake-Waterfield, Winnie the Pooh: Blood and Honey – GANADOR

David Gordon Green, The Exorcist: Believer

Peyton Reed, Ant Man & the Wasp: Quantumania

Scott Waugh, Expend4bles

Ben Wheatley, Meg 2: The Trench

Peor guion

The Exorcist: Believer

Expend4bles

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Shazam! Fury of the Gods

Winnie the Pooh: Blood & Honey – GANADOR