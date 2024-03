El icónico actor y artista marcial chino, Jackie Chan, se sumó a los homenajes a Akira Toriyama, creador de Dragon Ball, cuyo fallecimiento fue anunciado este viernes.

Mediante su cuenta en la red social china Weibo, Chan escribió “Akira Toriyama-sensei, gracias por crear tantos clásicos, siempre estarán con el mundo, adiós”.

Acompañó su declaración con una fotografía de ambos juntos, su juventud, en la cual figura Toriyama entregándole mangas de Dragon Ball al actor.

No es menor, pues Jackie Chan tuvo un papel clave en el origen de la obra de Akira Toriyama. Fue su clásica película “Drunken Master” (el “Maestro Borracho”) la que enamoró al mangaka con el género de las artes marciales, y que le llevó eventualmente a crear su icónico manga.

“Recién había terminado ‘Dr. Slump’ y por aquél tiempo estaba pensando qué podría hacer para mi siguiente trabajo serializado. Tuve muchas reuniones con mi editor de aquél entonces, Torishima-san. Casualmente, en aquél momento yo amaba las películas de Jackie Chan y había visto ‘Drunken Master’ bastantes veces. Como me gustan ese tipo de cosas, Torishima-san me propuso hacer un manga shonen de kung-fu, entonces dibujé un autoconclusivo llamado ‘Dragon Boy’”, relató el mismo Toriyama según lo cita IGN.

“Fui tan estúpido para mencionarle a mi editor, Torishima-san, cuántas veces veía ‘Drunken Master’ de Jackie Chan y cómo no, él me dijo: ‘si te gusta tanto, deberías dibujar algo como eso’ (risas). Pero gustarme algo y quererlo dibujar son cosas completamente distintas, así que particularmente no quise hacer eso”, por lo cual eventualmente esta idea evolucionó hasta convertirse en Dragon Ball.