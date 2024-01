“Floricienta” es de esas series argentinas que marcaron a toda una generación. Su éxito fue tal, que se replicó en diversos países, como por ejemplo Chile, con “Floribella”.

Ahora, 20 años después del término de ‘Floricienta’, vuelve la historia, esta vez con la hija de la protagonista, e ahí el nombre ‘Margarita’.

BioBioChile viajó a Uruguay, al set de grabación de la serie de HBO Max, y habló con Cris Morena, creadora de la serie, y los protagonistas principales de ‘Margarita’.

Cris, también es la responsable de éxitos como ‘Rebelde Way’, ‘Casi Ángeles’, ‘Chiquititas’ y ‘Verano del 98’

Cris Morena y Mora Bianchi, ‘Margarita’

Mora Bianchi, una joven artista de 19 años, salida del semillero “Otro Mundo” de Cris Morena, es la encargada de interpretar a Margarita, protagonista de esta serie.

Es sabido que las producciones de Cris Morena, son un gran trampolín para sus actores y que la vida de ellos cambia completamente. En este sentido, Mora dijo no saber si está preparada, pese a que la actuación corre en su ADN.

Inmediatamente, fue interrumpida por Cris, quien dijo “sí, estás preparada”.

La historia de Cris y Mora comenzó cuando la joven artista postuló a su semillero (escuela de talentos), con la intensión de ingresar con una beca, por lo que grabó un video cantando. Al verlo, Cris inmediatamente quedó encantada con ella, pese a que no tenía más becas, por lo que ingresó como “Industria Creativa”.

“Tenía malos castings, de golpe entra ella, yo hago así, me paró, me miro con Joaquina, mi compañera (…) empezó a cantar, bailó, se fue, nos abrazamos y nació Margarita”, declaró Cris.

Tal como ocurrió con ‘Floricienta’ y ‘Rebelde Way’, serie en la que se inspiró RBD, las producciones de Cris Morena son replicadas en varios países. Consultada sobre si cree que en esta oportunidad ocurrirá lo mismo, Cris fue enfática en decir que sí.

“Va a ser una bomba atómica, lo siento acá (…) te lo juro, no me pasó nunca decir así, con tanta alegría (…) va a ser algo increíble (…) no es una comedia banal”, recalcó.

Julia Calvo y María del Cerro

En compañía de mora Bianchi y Cris Morena, estaban las connotadas actrices argentinas Julia Calvo y María del Cerro, quienes manifestaron que trabajar con Cris ya es un gran motivo para ser parte del proyecto.

Sobre qué tiene ‘Margarita’ que la hizo ser parte de la producción, Julia, quien ha sido parte de producciones como ‘Casi Ángeles’, dijo que “a mí, esto de contar historias, contar cuentos, el día que no lo haga me dedico a otra cosa, y Cris se empeña en hacer eso, y Calderone (Leo) también, se rodea de gente que quiere hacer eso”.

Su personaje, Ada, será una aliada de la joven protagonista que tendrá que vivir más de una desventura.

A esto se suma, enfatiza, que este tipo de series perduran a tal punto que personas, hoy adultas y que vieron estas series hace 20 años o más, siguen hablando de ellas y cantando sus canciones.

María del Cerro, al igual que Julia, también ha sido parte de las producciones de Morena. Ahora tendrá que ser una secuaz de la antagonista.

María dijo que “para mí es un flash, entonces esto no, de volver a trabajar con Cris, de la vuelta de ella con todas esas ganas acumuladas, de tantos años, esa es la sensación no, de todas esas ganas de todo eso que tuvo en la cabeza (…) obviamente que fue el puntapié para decir ‘sí, obvio que quiero estar en esto nuevo que hagas"”, indicó la actriz que se mudó junto a su esposo e hijas a Uruguay para grabar la serie.

Sobre trabajar con Mora Bianchi y toda una nueva generación de actores, en una producción donde actúan, bailan y cantan, Julia manifestó que “yo estoy viviendo realmente un romance con Mora, es una cosa que nos pasó (…) nos pasó de pegar onda, tener una química inmediata, pero no solo desde los personajes, sino desde nosotras”.

“Descubrimos una chica muy jovencita, muy talentosa porque canta y baila como los dioses”, agregó.

“Morita es pura luz, su sonrisa es pura luz, y es esto que estamos hablando que Cris no se equivoca, viste, y que hoy no me puedo imaginar otra persona que esté haciendo de Margarita”, añadió María del Cerro.

Isabel Macedo y Rafael Ferro, los villanos

Pero como en toda producción, no pueden faltar los villanos, y acá, hay una que se repite el plato. Y es que Isabel Macedo retoma su papel de “Delfina”, el mismo que protagonizó durante la serie ‘Floricienta’.

Ahora, 20 años después, busca venganza por medio de la hija de Florencia, es decir, Margarita.

“Obviamente que nos vamos a encontrar con una Delfina diferente, porque como nos pasa a todos, evolucionamos y vamos creciendo, y vamos mejorando algunas partes, y otras no tanto (…) no sé si decirte que es más mala, pero está más segura”, indicó Isabel.

Rafael Ferro añade que su personaje será el fiel aliado de Delfina, un “secuas, alguien que trabaja ahí en las sombras, para limpiar el camino”. “Es malísimo, no tiene ética ni duda”, añade.

Nuevamente escucharemos el clásico “alguien está en problemas” de Delfina.

Ambos destacaron también la calidad profesional de la producción y el esfuerzo que tienen los personajes como Mora Bianchi, considerando que muchos de ellos salieron de “Otro Mundo”.

El estreno de la serie se espera para fines de año por las pantallas de HBO Max.