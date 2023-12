Uno de los films que más llamó la atención de las últimas semanas en la plataforma Netflix es “Dejar el mundo atrás”, una película apocalíptica que tiene un elenco de lujo con Julia Roberts encabezando, pero que también tiene en sus filas de producción al expresidente de Estados Unidos, Barack Obama.

El mandatario juega un rol clave en el film, que hace unas semanas se estrenó en la plataforma de streaming, llevándose la taquilla virtual, pero también dejando muchas incógnitas en los telespectadores.

Y aunque no lo creas, Barack Obama está mucho más ligado de lo que crees a la distópica historia que muestra un mundo que está colapsado, en medio de extrañas situaciones que dejan a los personajes en jaque, pero por momentos también a quienes ven la película.

Un thriller que cuenta mucho de lo que eventualmente podría pasar si el mundo colapsa. O al menos esa es la opinión de alguien que realmente sabe cómo podría acabar con el mundo, considerando que por 8 años se alzó como el hombre más poderoso del mundo.

Dejar el mundo atrás: basada en la novela que recomendó Barack Obama

Desde que Barack Obama dejó la presidencia de Estados Unidos, continuó en una constante comunicación con el público norteamericano, pero también el mundo que aún sigue sus pasos.

Por lo mismo, esperadas son sus recomendaciones como las 44 canciones del verano, haciendo honor con el 44 a su lugar entre los presidentes de Estados Unidos, las películas que más le gustaron o los libros que sí o sí recomendaba para quienes querían tener tardes de lectura como él.

Es en 2021 cuando Barack Obama recomendó una serie de libros, incluyó uno en particular, “Dejar el mundo atrás”, de Rumaan Alam, que narra la historia de una familia adinerada que queda atrapada en una casa para descanso en las afueras de Nueva York, específicamente Long Island, consignó El País.

Es este el libro que Sam Esmail, creador de Mr. Robot, llevó a la pantalla dirigiendo la película del mismo nombre, “Dejar el mundo atrás”, donde siguen la historia de esta familia atrapada en la propiedad de descanso junto a los dueños de esta, un millonario afroamericano y su hija.

El desarrollo de la película los muestra viviendo diversas situaciones que dan indicios del fin del mundo, con un barco encallando en la playa, autos Tesla programados para estrellarse uno contra otro y así colapsar las carreteras o un avión que lanza panfletos rojos escritos en árabe.

En resumidas palabras, el mundo se desmorona, los animales se comportan de forma extraña y estas dos familias no tienen mucha opción que arrancar desde donde están, viéndose de manos atadas mientras ruidos ensordecedores los interrumpen.

Es una película que para muchos resulta apocalíptica y casi imposible, incluso para el director del drama de Netflix. Sin embargo, una persona no opinaba igual.

La opinión de Barack Obama sobre el guion de la película

Barack Obama está directamente ligado a “Dejar el mundo atrás” porque es la productora que creó junto a su esposa, Michelle Obama, Higher Ground, es la que se encargó de tomar los derechos de la novela de Alam y realizar el film.

Por lo mismo, Sam Esmail, el director, no dudó un segundo en consultar directamente al antiguo presidente de Estados Unidos, su opinión sobre el guion de la apocalíptica pregunta.

En resumen, Esmail, quien se encargó también de escribir el guion del film, quería una perspectiva más “real” de la historia, para lo que consultó a Barack Obama, quien le daría su perspectiva desde su experiencia dirigiendo el país más poderoso del mundo.

Según contó a Vanity Fair, el director indicó: “En los borradores originales del guion, definitivamente llevé las cosas mucho más allá de lo que estaban en la película, y el presidente Obama, con la experiencia que tiene, pudo explicarme un poco cómo podrían desarrollarse las cosas en la realidad. ”

“Estoy escribiendo lo que creo que es ficción, en su mayor parte, intento que sea lo más fiel posible a la realidad, pero exagero y dramatizo”, acotó.

Con esa consigna, la respuesta de Barack Obama lo dejó sin palabras. Señaló: “Y oír a un expresidente decir que te equivocas por unos pocos detalles… ¡Yo creía que me equivocaba por mucho! El hecho de que dijera eso me asustó muchísimo”, recogió Esquire.

Barack Obama tras la presidencia de Estados Unidos

La opinión de Mandatario para el film resultó una sorpresa para el director, aunque confesó que se sintió más tranquilo cuando los Obama le aclararon que algunos de los puntos de su guion “eran demasiado sombríos o improbables”, una opinión que llega como parte del acuerdo que tomaron en la producción, donde la pareja oficia como productores ejecutivos.

El acuerdo contaba con que Barack Obama compartiera su perspectiva del guion, considerando su experiencia. En esa línea, Esmail consignó que: “Tenía muchos apuntes sobre los personajes y la empatía que sentiríamos por ellos”.

Además, añadió que el expresidente “es un gran aficionado al cine, y no se limitó a dar notas sobre cosas de su entorno. Estaba dando notas como fan del libro, y quería ver una película realmente buena”.

Trabajar como productor ejecutivo es una de las ocupaciones que tomó Barack Obama luego de dejar su cargo en la Casa Blanca y fundar Higher Ground Productions.

La productora, que sostiene un acuerdo directamente con Netflix, está detrás de otras obras como “Rustin”, “Working: What we do all day”, documentales como American Symphony, programas infantiles, pódcast y una serie de producciones donde la pareja siempre está presente.

El éxito de la productora se reflejó rápidamente, cuando en 2019 lanzaron el documental American Factory, ganando el Óscar a Mejor Documental, reconocimiento que aprovecharon para seguir trabajando en la entretención, pero siempre con un mensaje social detrás de cada una de sus producciones.