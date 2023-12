Dejar el mundo atrás es el nombre de la nueva película de Netflix protagonizada por un elenco de lujo. Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke, Myha’la y Kevin Bacon, dan vida a este thriller apocalíptico que deja con más dudas que respuestas a sus espectadores.

La cinta que ya se ubica en el número 1 del servicio de streaming, está basada en el libro del mismo nombre lanzado en 2020 y escrito por Rumaan Alam.

Aunque la recepción de la crítica fue buena, obteniendo un 75% en Rotten Tomatoes, la audiencia parece no estar de acuerdo, pues apenas tiene un 40% de aceptación del público en la misma plataforma.

El controvertido final de Dejar el mundo atrás

Al parecer lo que no le gustó a muchos de los espectadores fue el final de la cinta escrita, producida y dirigida por Sam Esmail.

Alerta de spoilers: a continuación aparecen algunos detalles sobre la trama de la película.

Dejar el mundo atrás cuenta la historia de una familia que arrienda una lujosa casa para sus vacaciones en un tranquilo sector de Long Island. No obstante, a poco de llegar comienzan a suceder una serie de acontecimientos extraños: ven encallar un enorme barco petrolero en la playa, los animales tienen comportamientos inusuales y se cortan todas las señales de teléfono, televisión e internet.

Luego, aparecen los dueños de la casa que alquilaron pidiendo quedarse con ellos tras un apagón total en la ciudad, para desatarse otra lista de sucesos aún más raros como ruidos ensordecedores o aviones que se estrellan en el mar, dejando a los protagonistas en un estado de incertidumbre total.

El problema, para muchos espectadores, es que cuando en el final esperaban una explicación a lo sucedido durante toda la película, sólo consiguieron quedar con más dudas.

Por esto, muchos se preguntaron si eso era todo, si viene una segunda parte o derechamente despotricaron contra los creadores.

“Dejar el mundo atrás necesita una segunda parte o algo así, porque ese final se sintió como el comienzo de la película real”, señaló una persona en Twitter, según recoge Unilad.

“Voy a pelear contra quien haya hecho ese final así”, “El final simplemente me molesta, Dios mío, ¿cómo es el resto de la película?”, “El final de dejar el mundo atrás, ¿es broma o qué?”, “Me gustó ‘Dejar el mundo atrás’. Pero el final decepciona”, fueron otros comentarios.

Sin embargo, no todos opinan lo mismo. Otros espectadores indicaron que puede que quienes no les gustó el final es porque no comprendieron el objetivo de la película.

“El hecho de que todo el mundo esté molesto por el final de la película en lugar de ver realmente lo que podría suceder en nuestro futuro como realidad es la verdadera decepción aquí. En lugar de estar enojados, la gente debería estar tomando nota”, expresó un usuario.

“¿Vieron Dejar el mundo atrás? Me siento muy incómodo porque esta mierda puede suceder fácilmente mañana”, añadió otro.

“El final fue perfecto, no entiendo cómo la gente no lo valora”, agregó alguien más.

Rumaan Alam cree que el final de Dejar el Mundo atrás fue “satisfactorio”

En una entrevista con Variety, Rumaan Alam, quien escribió el libro en que se basa la cinta, dijo que el final de la producción de Netflix le pareció “tan satisfactorio y gratificante” que termina con “la particular sacudida de humor” de Esmail.

“Es una especie de autorreflexión porque es cineasta. También ha trabajado en televisión y está afirmando algo sobre el poder de ese medio y su influencia sobre este personaje en particular”, añadió.

“Digo que es gracioso, pero no creo que sea una broma”, manifestó. “Es un recordatorio de que el arte es una especie de ungüento. La experiencia teatral de ver esta película es tan poderosa porque he tenido la oportunidad de ver al público responder al final tres veces y nadie sabe realmente qué hacer con ello. Me preguntan: ¿Es gracioso? ¿Da miedo? ¿Realmente se acabó? Y eso me encanta”, afirmó.