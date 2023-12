Avengers: The Kang Dynasty, iba a ser la próxima película de Marvel Studios protagonizada por Jonathan Majors, quien encarnó al villano ‘Kang’ en otras producciones de la franquicia de los Vengadores, pero todo indica que el estudio cinematográfico ya estaría cambiándole el nombre a esta esperada entrega.

Recordemos que, la tarde de este lunes, se confirmó que Marvel finalmente decidió desvincular a Jonathan Majors del MCU, luego de que el actor resultara culpable por cargos de agresión y acoso contra su ex pareja, Grace Jabbari.

En concreto, Majors fue encontrado culpable de dos de los cuatro cargos que enfrentaba en el caso penal en Nueva York, todos derivados de una acción de violencia doméstica, donde habría tomado la mano derecha de la mujer, le torció el brazo por detrás de su espalda y luego la golpeó en la cabeza.

Tras el veredicto, la carrera del actor peligra y Marvel fue uno de los primeros estudios en desvincularlo de sus proyectos. Pero ¿qué pasará con el personaje que interpretaba en el MCU?

¿Qué pasará con “Avengers: The Kang Dynasty”?

Poco se sabe de cómo abordará Marvel la historia y quién sustituirá a Majors en el rol, pero nuevos reportes ya apuntan a un cambio en el nombre de la película.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, fuentes cercanas a Marvel Studios habría confirmado que la película ya no se llamará Avengers: The Kang Dynasty, si no que pasará a ser simplemente Avengers 5.

Este sería un nombre preliminar y estaría sujeto a cambios, recogió el medio. Reportes anteriores también apuntaban a que Marvel estaría buscando una forma de eliminar por completo a Kang del MCU, pero esta información no ha sido del todo confirmada.

Además, aquel movimiento conllevaría un gran trabajo, considerando que Kang ya tuvo apariciones importantes bajo la interpretación de Jonathan Majors como en Ant-Man and the Wasp: Quantumania y las dos temporadas de Loki, que habían dejado mucho que esperar de este nuevo villano.