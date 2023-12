A través de las redes sociales se viralizó un registro donde se puede ver a los actores Bryan Cranston y Frankie Muniz reunirse en una cena donde también participó Aaron Paul. El emotivo reencuentro entre los protagonistas de “Malcolm, el de en medio” o “Malcolm” simplemente, como se le conocía en Chile, llenó de esperanza a los fanáticos de la serie, quienes esperan el reencuentro del elenco.

En 2006, la serie de Fox Television Studios cerraba su telón con el último capítulo, después de su total éxito en pantalla por seis años. Desde entonces, todos los actores detrás de los personajes tomaron rumbos distintos y alejados de la televisión, a excepción de Cranston.

Frankie Muniz, de hecho, actualmente es piloto de carreras y compite en Nascar para Arca Racing. Sin embargo, esta longeva separación parece haber llegado a su fin tras su reencuentro.

Tal como se puede apreciar en el registro viralizado, Muniz llega a un restaurante cargando una caja de mezcal de la marca Dos Hombres, perteneciente a Cranston. Con ella en sus brazos se acerca a una concurrida mesa donde se encuentran el intérprete de Hal y Aaron Paul.

“Hey, ¿me puede firmar esto?”, se le oye decir a Frankie Muniz, ante lo que Bryan Cranston no pudo ocultar su sorpresa y alegría al verlo. Posterior a ello se envolvieron en un emotivo abrazo frente a la atónita mirada de los demás invitados.

El reencuentro entre los actores se da a 17 años del fin de la serie y en medio de rumores sobre el regreso de la serie. Fue luego de que el protagonista de Breaking Bad confirmara su retiro de la actuación que dejó entrever que espera grabar una reunión, “serie o película” con el elenco antes de dejar por completo las pantallas.

Poco después de ello, en medio de una ronda de preguntas con fanáticos en “Watch What Happens Live” de Andy Cohen, Cranston confirmó estar trabajando con Muniz en el regreso: “¿Es verdad que has estado trabajando en un guion para ello, como dijo Frankie Muniz?”, le consultó una fan.

A esto, Cranston respondió: “Sí, yo diría que en una escala del 1 al 10, es un 8 la posibilidad de que hagamos una reunión, película o algo. Y sí, hemos estado trabajando en conceptos de historia, argumentos y cosas de ese estilo”, cerró en esa ocasión.