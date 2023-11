Medios estadounidenses reportaron esta semana que Pedro Pascal podría ser uno de los elegidos para la nueva producción de Los 4 Fantásticos, de Marvel Estudios. El actor nacido en Chile, podría interpretar a “Reed Richards” el líder de este cuarteto de superhéroes.

De acuerdo con Deadline, fuentes cercanas informaron que Pedro Pascal estaría en negociaciones para interpretar este rol en la nueva versión de Los 4 Fantásticos, que ahora pasarían a ser parte del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

El medio asegura que por el momento no se ha concretado el trato, pero que las negociaciones van por buen camino. Además, adelantaron que el rodaje de la película comenzaría el próximo año.

Cabe recordar que, desde el estreno de la serie The Last Of Us, de HBO, Pedro Pascal tuvo un gran alcance en Hollywood y fue fichado para grandes proyectos, como la secuela de Gladiador y una próxima película de The Mandalorian, papel que ya protagonizó en formato serie para Disney+.

Otros medios afirman que Pascal ya estaría oficialmente elegido, pero se está negociando su apretada agenda. Pese a ello, Marvel no emitió comentarios al respecto y el actor tampoco ha hecho oficial la noticia hasta el momento.

Anteriormente, se rumoraba que John Krasinski encarnaría a Reed Richards, puesto que ya lo hizo una vez en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, pero el actor aseguró que no fue contactado para continuar en el papel.

Por otro lado, los medios también apuntaban a Adam Driver, conocido por su rol de “Kylo Ren” en Star Wars. Sin embargo, ahora que los preparativos para la película están por cerrarse, Pedro Pascal sería el que está más cerca del personaje.