Aunque Tom Hiddleston pareció despedirse de Loki durante una entrevista con Jimmy Fallon, posteriormente aclaró que aún no hay nada escrito respecto al futuro de su personaje en el UCM e incluso señaló que sería "imprudente" decir que nunca más lo veremos.

Tras el épico final de la segunda temporada de la serie Loki, y tras confirmarse que no habrá una tercera, muchos fans se preguntaron si el personaje volverá a aparecer en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Las esperanzas comenzaron a disiparse cuando Tom Hiddleston dijo en The Tonight Show con Jimmy Fallon, que ese último episodio no sólo fue “la conclusión de las temporadas uno y dos”, sino que también “la conclusión de 6 películas, 12 episodios y 14 años de mi vida”.

Recordemos que Hiddleston fue reclutado para interpretar a Loki por primera vez en la película Thor, en 2010, cuando tenía 29 años, para luego ser el villano principal en The Avengers y más tarde aparecer en Thor: The Dark World, Thor: Ragnarok , Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.

Loki se convirtió desde el inicio en uno de los roles favoritos de los fans, por lo que tras Endgame se le otorgó su propia serie en Disney+, donde el personaje tuvo un gran desarrollo, tal vez el mejor hasta la fecha en el UCM.

Por lo mismo, cuando se emitió el agridulce final de temporada y luego Hiddleston pareció despedirse del personaje, muchos seguidores lo interpretaron como que Loki no volvería a aparecer y expresaron su descontento en redes sociales. No obstante, el actor ahora matizó sus palabras.

Tom Hiddleston deja la puerta abierta a un futuro regreso de Loki

El portal especializado The Comic Book consultó a Hiddleston si este era el final del ahora “Dios de las historias” después de sus dichos en el programa de Jimmy Fallon. Ante ello, el actor británico afirmó que sería “imprudente” asumir que Loki no volverá nunca más.

“Al menos dos veces en mi vida he dicho adiós. Les escribí a Kevin Feige, Louis de Esposito y Victoria Alonso y les dije: ‘Muchas gracias. Ha sido como el papel de mi vida’, y ellos me respondieron ‘Ven a vernos cuando quieras, siempre eres parte de la familia. Siempre estamos aquí. Nos has dado mucho y hemos compartido lágrimas’. Así que creo que sería imprudente en este momento ser concluyente sobre algo de esto”, expresó.

Asimismo, reflexionó en torno a cómo cree que podría ser un posible reencuentro entre Loki y su hermano Thor (Chris Hemsworth).

“Creo que tanto Thor como Loki han tenido que excavar y analizar el pasado y quiénes sienten que son realmente y qué quieren realmente. Pero lo interesante de la familia también, solo soy yo pensando en ello, es que a veces es difícil dejar de lado la idea preconcebida de quiénes solían ser. Loki podría estar esperando que Thor se comporte de cierta manera o sea de cierta manera. Thor podría estar esperando que Loki fuera de cierta manera”, expresó.

“Así que creo que inicialmente sería muy confuso, pero también han estado separados durante mucho tiempo y sin duda han estado en la mente del otro. Así que sí, creo que me pregunto si sería probable una reunión, ya veremos”, añadió.

¿Cuándo podría volver Loki al UCM?

Aunque no hay nada confirmado, se especula que Loki podría volver a aparecer en la próxima entrega de Deadpool 3, cuya historia abordaría los viajes en el tiempo.

Además, la lógica también dice que podría ser una pieza clave cuando se desarrolle la trama de la guerra multiversal.

De acuerdo a Espinof, Loki podría reaparecer en ‘Marvel: The Kang Dynasty’ o ‘Marvel: Secret Wars’.

Lo que sí queda claro con las palabras de Hiddleston, es que, de haber un retorno de Loki, no será pronto.

Tom Hiddleston improvisó la mejor frase del final de Loki

En una entrevista con The Comic Book, Justin Benson, co-director de la serie de Loki, reveló que la icónica última frase del personaje en la serie fue improvisada.

Cuando el personaje se despide de Mobius (Owen Wilson) y Sylvie (Sophia di Martino) para cumplir su “glorioso propósito”, les dice que ya sabía qué clase de Dios necesitaba ser “Por ustedes y por todos nosotros”.

Esa icónica frase es la misma que pronuncia el personaje en la primera entrega de Thor, cuando se dirige a su padre Odín antes de lanzarse al vacío del espacio.

Benson explicó que esta línea no estaba en el guion y Hiddleston decidió incluirla el mismo día que la filmaron.

“En realidad, esa línea era algo con lo que estábamos trabajando ese día y originalmente no íbamos a hacer referencia a Thor (la película), ya que estábamos haciendo muchas tomas porque sabíamos que era su última frase en el programa y Tom dijo: ‘¿Qué pasaría si hiciéramos una alusión al principio (del personaje)?’ Lo hicimos, creo que una toma y dijimos, eso es todo”, expresó.

En este sentido, Benson afirmó que la dedicación de Hiddleston al personaje es incomparable. “Además de ser una de las personas más amables del planeta, Tom es el mejor conocedor de la historia de Loki del planeta”, añadió Aaron Moorhead, el otro director de Loki.