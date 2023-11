Tom Hiddleston pareció despedirse de su querido personaje, Loki, durante una entrevista en el programa The Tonight Show de Jimmy Fallon.

Esta semana finalizó la segunda temporada de Loki, la serie de Disney+ sobre el travieso Dios del Engaño. En un capítulo alabado tanto por la crítica como el público, el personaje de Tom Hiddleston se coronó como el mejor desarrollado del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Pero, ¿qué viene ahora?

¿Tom Hiddleston dice adiós a Loki?

Hiddleston fue invitado al programa The Tonight Show de Jimmy Fallon y allí dio a entender que la historia del querido personaje se cierra… al menos por ahora.

“Si no la has visto, no te la voy a estropear, pero te diré una cosa: todo cierra el círculo. Es la conclusión de la segunda temporada. También es la conclusión de las temporadas uno y dos. También es la conclusión de 6 películas, 12 episodios y 14 años de mi vida.”, dijo Hiddleston, recordando que cuando fue elegido para encarnar al Dios asgardiano en 2011 -en la primera película de Thor- tenía 29 años y ahora tiene 42.

“Ha sido todo un viaje. Creo que en el final hay ecos y resonancias de todas las versiones de Loki que he interpretado”, añadió el actor británico.

¿Hay esperanzas de que vuelva?

Con las palabras de Hiddleston parece no haber esperanzas de un retorno del personaje. Aunque los fans aplaudieron el “glorioso” y agridulce final de la serie, también han expresado en redes sociales las ansias de verlo de nuevo.

Pero, ¿qué tan reales son las posibilidades? Se especula que Loki podría volver a aparecer en la próxima entrega de Deadpool y también cuando se desarrolle la trama de la guerra multiversal.

De acuerdo a Espinof, Loki podría reaparecer en ‘Marvel: The Kang Dynasty’ o ‘Marvel: Secret Wars’. De hecho, Tom Hiddleston puso esta cara cuando le preguntaron por el tema.

La cara de Tom Hiddleston cuando Jimmy Fallon le preguntó si veremos a Loki en 'DEADPOOL 3' o 'AVENGERS SECRET WARS' pic.twitter.com/cM7E4PVnOt — QuidVacuo (@QuidVacuo) November 11, 2023

Lo que sí queda claro con las palabras de Hiddleston, es que, de haber un retorno de Loki, no será pronto.