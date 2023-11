El primer fin de semana de estreno de la cinta del Universo Cinematográfico de Marvel parece no tener el éxito que tuvieron sus antecesoras. Tanto la crítica como el desempeño en taquilla lo han demostrado.

Desde la salida de James Gunn hasta la huelga del Sindicato de Actores, las teorías sobre el fracaso en taquilla de The Marvels aún no encuentran respuesta, pese a que la misma crítica ha detallado que la historia de la Capitana Marvel, Ms. Marvel y la Capitana Monica Rambeau, no ha logrado convencerlos.

El recién pasado jueves la película protagonizada por Brie Larson (Capitana Marvel) se estrenó en los cines en Estados Unidos; sin embargo, contrario a su antecesora del 2019, la cinta no recaudaría más de 55 millones de dólares en su primer fin de semana, según las proyecciones de expertos.

La película ya llegaba a las salas con mal pronóstico, esto, pues, la proyección del desempeño en taquilla tuvo una baja de 20 millones de dólares desde la cifra inicial, quedando en 60 millones de dólares, según detalla Espinof.

De acuerdo al sitio, de confirmarse los números, The Marvels se convertiría en el tercer peor estreno del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), por delante de Hulk (2008) y Ant-Man y la Avispa: Quantumanía (2023). Cabe recordar que la grabación de la cinta costó nada menos que 200 millones de dólares, de acuerdo a Deadline.

En las opiniones de la crítica tampoco le ha ido muy bien al equipo dirigido por mujeres de Marvel. En el sitio especializado en cine, Rotten Tomatoes, la cinta tiene solo un 85% de aprobación de la audiencia, mientras que un 65% de los expertos.

David Fear de Rolling Stones la define como una “tambaleante adición a la saga general, no pasa la prueba como una secuela de la salida en solitario de Capitana Marvel de 2019 o un equipo de suma de sus partes”. Pero uno de los comentarios más severos vino del crítico del Wall Street Journal, Zachary Barnes: “La superheroína está tan aburrida como nosotros, pero la máquina de Marvel sigue adelante”.

De esta manera, la película dirigida por Nia DaCosta (Candyman), parece reafirmar la debacle del UCM tras el cierre de la línea temporal de los Avengers.