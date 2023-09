Elizabeth Olsen podrá dejar su papel de Scarlet Witch, puesto que reveló al medio The Times of London que busca hacer un cambio en su carrera, para interpretar a otros personajes, luego de trabajar varios años en el Universo Cinematográfico de Marvel (conocido como MCU en inglés).

Recordemos que su primera aparición en una película de Marvel ocurrió en 2015, en la Era de Ultrón, interpretando a Scarlet Witch.

Aunque en el último tiempo, la actriz ha participado de modo consecutivo en WandaVision (2021) y Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022).

No obstante, Olsen aclaró que prefiere proyectar su carrera en otros papeles. En esta misma línea, la intérprete pudo intercalar un rol dramático en la serie de HBO, “Amor y muerte”(Love & Death) , explicando que se debía a su necesidad de evolucionar como artista.

“Lo más gratificante para mí fue tener una sensación de libertad al interpretarla. Una libertad en mi cuerpo, en mi voz, que no siempre tengo”, aseguró en una conversación con BioBioChile.

“Solo necesito hacer otros personajes”

“En los últimos cuatro años mi producción ha sido Marvel. No es que no quiera que me asocien sólo como este personaje, pero realmente siento que necesito reconstruir otras partes para mantener el equilibrio. Tengo muchas ganas de hacer películas ahora mismo, sólo necesito hacer otros personajes en mi vida. No hay longevidad en un personaje”, expresó.

Anteriormente, le habían preguntado si echaba de menos interpretar a Wanda Maximoff, “no, no lo hago”, respondió Olsen, durante una entrevista con Variety.

Ante todo, Olsen afirmó sentirse orgullosa de interpretar a Wanda. “Creo que han pasado casi 10 años interpretándola. Y me ha encantado”, sostuvo al Times.

Y se explayó: “Si alguien me dijera que me despidieron de las películas de Marvel, me sentiría orgullosa de lo que hicimos. Y realmente solo estoy tratando de descubrir cómo hacer otras películas que no se traten solo de Marvel”, complementó.