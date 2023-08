Durante las primeras seis semanas de rodaje de “Volver al futuro”, Marty Mcfly, el protagonista de la película no fue Michael J. Fox, sino que en su lugar estuvo el actor Eric Stoltz.

El director del film lo eligió por su prodigiosa actuación en otro proyecto, Máscara, que lo encumbró como el protagonista perfecto para esta al lado de Christopher Lloyd.

Sin embargo, algo no logró encajar y lo consideraron cuando estaban en la mitad del rodaje, algo casi insólito si se toma en cuenta la cantidad de producción que botarían, literalmente, a la basura.

Una historia que pocos saben y que tú puedes descubrir a continuación:

Eric Stoltz: el desconocido protagonista de “Volver al futuro”

“Volver al Futuro” es una de las trilogías más importantes de la historia del cine y bien lo saben Michael J Fox. y Christopher Lloyd, quienes hasta hoy, más de 30 años desde que salió la última película, son reconocidos como Marty y Doc, el científico Emmett Brown.

Sin embargo, mucho antes de que esta pareja se juntara en el set para hacer historia, fue otro el actor que estuvo en set interpretando a Marty McFly.

Se trata de Eric Stoltz, el actor que hasta ese momento había cautivado con “Máscara” y que veían como el hombre perfecto para ponerse en las zapatillas de Marty, sobre todo Sidney Sheinberg, ejecutivo de Universal que se maravilló con su trabajo.

Y así fue, durante 6 semanas de rodaje. Eric participó en todo el proceso de creación de personaje y entró a rodar la primera de las películas que forman la trilogía.

La información se reveló en 2010, cuando se cumplieron 25 años desde que apareciera la primera película, cuando se contó que Eric Stoltz grabó casi todas las escenas de la película.

Un “encanto” que nunca llegó

Pero, por qué no logró estar en la película y lo reemplazaron por Michael J. Fox. La realidad es que no pudo convencer al director del film, Robert Zemeckis y tampoco al guionista, Bob Gale, recoge El Comercio.

Aunque, tampoco convenció a la producción por completo, porque a su juicio no aportaba “encanto” a una historia que se caracteriza por cautivar a los espectadores.

Según comenta Infobae, el motivo es que “se tomaba muy en serio su papel”, señaló Bog Gale, el guionista que agregó “Se tomaba de manera muy dramática su papel y creía que el filme en realidad era una tragedia, no comedia”.

Pasaban las semanas de Eric en el papel de Marty y continuaba sin cautivar, no logró llegar a tener ese carácter de adolescente rebelde y jugueton que sí se aprecia en la película que grabó Fox.

En el documental de Netflix, “Las películas que nos formaron”, Dean Cudney, director de fotografía de Volver al Futuro indicó “Se lo tomaba como si realmente hubiera retrocedido en el tiempo y daba miedo y nervios”.

Además de confesar que aunque las tomas se acumulaban, no lograban llegar a lo que necesitaban, pero también existía el riesgo de cambiarlo en una producción que estaba casi en su parte final, sin embargo, una apuesta estaba en medio y los productores, avanzaron para mejorar la película.

De Eric a Michael: el nuevo protagonista de volver al futuro

Sidney Sheinberg convenció a al director Robert Zemeckis y al productor y guionista Bob Gale de que contratar a Stoltz era una buena idea, a tal punto que apostó a cambiarlo si no lo hacía bien.

Un desafío del que Zemeckis, Gale e incluso Steve Spielberg, productor del film, tomaron al pie de la letra y solicitaron el cambio de actor, con todos los riesgos que eso llevaba, que era prácticamente comenzar desde cero.

Es por eso que hicieron todo para que los tiempos de Michael J. Fox coincidieran con la filmación y en ese momento llegó el nuevo Marty McFly, un papel que marcó de por vida la carrera del actor.

Los productores junto al director y guionista del film lo anunciaron a los miembros del elenco, quienes sentían que las cosas no estaban saliendo tan bien, pero cuando salió la noticia, no lo tomaron tan mal porque finalmente no eran “tan malas noticias”.

Christopher Lloyd declaró en Vulture “Lo sentí por Eric. Era un muy buen actor”, añadiendo “Aunque estaba haciendo bien el papel, no estaba llevando ese elemento de comedia a la pantalla”.

Por su parte, Michael J. Fox grababa “Lazos Familiares”, pero entró a la producción y recuperó rápidamente todo el trabajo que se perdió junto a Stolz, además de cautivar al equipo completo y volver la película un film de culto en la cultura pop.

Y aunque en honor a la temática, habrían sido felices volviendo el tiempo atrás para grabar todas las escenas, la realidad es que Michael J. Fox grabó gran parte de las imágenes por separado y luego pegaron sus imágenes en las que ya estaban filmadas.

Stoltz después de “Volver al futuro”

El actor no fue el único que salió del film en ese momento, ya que su cambio implicó que la actriz Melora Hardin, que interpretaba a Jennifer, novia de Marty, resultó demasiado alta para Fox.

Es por eso que Claudia Wells tomó el papel y se unió en la travesía de filmar rápidamente la película.

Sin embargo, la carrera de Eric continuó y ese mismo año lo nominaron en los premios Globos de Oro, por su trabajo en La Máscara.

El drama era lo suyo, así lo indicó Lea Thompson, quien interpretó a la madre de Marty McFly, señalando “Eric era un actor muy diferente y podía ser muy difícil. En aquella época, todos los actores jóvenes querían ser como De Niro y Pacino. Creo que no era la película correcta para comportarse así. Eric tenía tanta intensidad. Vio drama en las cosas. Él no era realmente un comediante, y ellos necesitaban un comediante”.

Para el actor, la salida le abrió la puerta a otros proyectos. En una entrevista declaró “Regresé a la escuela de actuación, me mudé a Europa, hice algunas obras de teatro en Nueva York y de hecho invertí… de una manera que era mucho más saludable para mí. Si me hubiera convertido en una estrella masiva, no sé si no hubiera entrado en terapia. Por otro lado, habría sido extremadamente rico, ¡lo que hubiera sido maravilloso!”, recoge El Comercio.

También participó en exitosos films como Pulp Fiction, Mujercitas, Jerry Maguire y Anaconda, entre otros exitosos proyectos, además de transformarse en un exitoso director de series como La ley y el orden o Glee, tanto así que a veces siente que ya no es actor.

El éxito de Volver al Futuro se mantiene hasta hoy, con su protagonista, Michael J. Fox, quien es recordado por un increíble papel junto a Lloyd.