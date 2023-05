¿Qué podrían tener en común La Sirenita y Transformers: El despertar de las bestias? En términos de trama, nada, pero ambas cintas son parte de las grandes apuestas del 2023 y acabaron siendo parte de uno de los trailers más aplaudidos en un cine de Estados Unidos.

Y es que, según mostraron en redes sociales, el error de un cine de aquel país acabó mezclando ambos adelantos de sus películas, emitiéndolas al mismo tiempo, bajo el sonido de Mundo de él, de la princesa de Disney.

Así, se puede ver que ambos videos se sincronizan a la perfección pese a las abismales diferencias entre ambas. Robots gigantes pelean en el fondo del mar, la propia Ariel nadando entre una batalla campal, así como también el tridente de Poseidón cayendo en medio de la pelea, con fuegos artificiales a la vez que los robots lanzan láseres, hicieron capturar la atención de los asistentes.

Específicamente, el momento fue captado por un usuario en redes sociales que había llegado al lugar para ver Guardianes de la Galaxia 3 sin saber que una de las mayores sorpresas estarían en los trailers previos a la película, que además ganó aplausos cerrados de sus testigos.

“Creo que será la mejor película de la historia”, comenta uno de los fanáticos en medio de uno de los videos que acabaron viralizándose en diferentes plataformas.

At my #GotGVol3 screening they played the transformers and little mermaid trailers at the same time and they synced up perfectly pic.twitter.com/IVoxjaWQYN

— Blake Perry (@BlakeRobPerry) May 5, 2023