The Idol, la serie protagonizada por Abel “The Weeknd” Tesfaye y Lily-Rose Depp, y promete ser igual de polémica que Euphoria, ya tiene fecha de estreno.

La producción, co-creada por Sam Levinson (“Euphoria” de HBO), Abel “The Weeknd” Tesfaye y Reza Fahim, debutará el domingo 4 de junio, a las 21:00, por HBO Max y HBO.

La historia cuenta cómo tras una crisis nerviosa que hizo descarrilar la última gira de Jocelyn (Lily-Rose Depp), ella está decidida a reclamar su legítimo estatus de estrella del pop más grande y sexy de América.

Su pasión vuelve a encenderse con Tedros (Abel “The Weeknd” Tesfaye), un empresario de clubes nocturnos con un sórdido pasado. ¿Su despertar romántico la llevará a nuevas cumbres gloriosas o a las profundidades más oscuras de su alma?

El elenco lo completa, Dan Levy, Da’Vine Joy Randolph, Eli Roth, Hari Nef, Jane Adams, Jennie Ruby Jane, Mike Dean, Moses Sumney, Rachel Sennott, Ramsey, Suzanna Son y Hank Azaria.

Según consignó EFE, “The Weeknd”, de 31 años, es conocido por su universo muy cinematográfico. Su último álbum, “After Hours”, publicado en marzo de 2020, estaba ilustrado con vídeos conceptuales cargados de referencias a conocidos largometrajes, como “After Hours” o “Chinatown”.

A menudo se ha informado sobre su pasión por el cine, hasta el punto de aceptar interpretarse a sí mismo en la película de bajo presupuesto de los hermanos Safdie “Uncut Gems” (2019), aclamada por la crítica.

La producción tendrá el gran desafío de mantener el éxito que ha tenido HBO con sus últimas series de domingo, como The House of Dragon, The last of us y Succession.