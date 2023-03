Un curioso reclamo hicieron 2 adultos que la semana pasada tuvieron intenciones de asistir al Cinépolits -ex CineHoyts- de la comuna de La Reina a ver una película infantil. Sin embargo, se les negó el acceso.

Los hechos ocurrieron el pasado 9 de marzo, pero no fue hasta el martes que la prensa dio a conocer el caso. Quien relató la situación fue Leonel Huerta, ingeniero civil en matemáticas.

Huerta, menciona que, junto a su pareja decidieron asistir al cine después del trabajo y eligieron la película a raíz de su horario y duración, puesto que el día siguiente trabajaban temprano.

Fue así como escogieron la película Las aventuras de Maurice, que se estrenó a fines de 2022 y continúa en cartelera. Pero, la funcionaria de Cinépolis que los atendió les negó las entradas por ser adultos, según recogió LUN.

“No queríamos ver una película de adultos porque empezaban más tarde y eran muy largas, terminaban a la 1 de la mañana, como Avatar“, señaló Huerta. “La vendedora en taquilla se negó a vendernos las entradas, nos dijo que esa película solo la podían ver niños o adultos en compañía de niños“, completó.

“La verdad es que yo quedé como en shock porque no me lo esperaba. Me pareció inaudito y discriminatorio que no nos dejaran entrar por ser más viejos”, planteó.

¿Por qué Cinépolis prohibió a 2 adultos ver una película infantil?

Esta negativa, tiene una explicación. Resulta que la sala del cine en la que se estaba exhibiendo esta película corresponde a la “Sala Junior”, que por reglamento es exclusiva para niños, según confirmó BioBioChile.

“Esa sala es de niños y sólo pueden entrar adultos cuando acompañan a niños por la característica de la sala. Y lamentablemente la función que ellos querían estaba programada en esa sala”, explicó Roberto Rasmussen, gerente de Cinépolis.

De hecho, el cine cuenta con un espacio en su sitio web donde se exponen las reglas de esta sala, condicionada para menores y que también contiene un área de juegos, toboganes y asientos especiales.

“Para preservar el ambiente familiar, no se permite el acceso a adultos sin compañía de un menor de 12 años. Ambos deben contar con boleto de ingreso”, informa el portal.