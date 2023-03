Luego de más de 4 décadas de carrera, Jamie Lee Curtis se llevó el premio Óscar a Mejor Actriz de Reparto, por su trabajo en Everything Everywhere All at Once, pero no todos estuvieron tan contentos con su triunfo. Al menos eso hace pensar la reacción de su competidora, Angela Bassett.

Lee Curtis logró imponerse a Hong Chau (“The Whale”); Kerry Condon (“The Banshees of Inisherin”); Stephanie Hsu (“Everything Everywhere All at Once”) y a su principal competidora, Bassett, que postulaba por “Black Panther: Wakanda Forever”.

De hecho, al momento de ser anunciada a la ganadora de dicha categoría, el serio y molesto rostro de la intérprete de la reina Ramonda se volvió viral, e incluso desató críticas por parte de las redes sociales.

Angela Bassett vs Jamie Lee Curtis

Hasta ese momento, Bassett era la favorita para llevarse el premio y se convertiría en la primera actriz del Universo Marvel en llevarse una estatuilla en los Óscar, por su interpretación en una película del MCU.

En tanto, esta era la primera nominación de Jamie Lee Curtis a un premio de la Academia, a pesar de ser uno de los rostros más consagrado en Hollywood.

La intérprete recogió la primera estatuilla dorada, agradeciendo, sobre todo, a los directores del filme “Everything Everywhere All at Once”, Daniel Kwan y Daniel Scheinert.

“Esto no es solo mío… ¡Acabamos de ganar un óscar!”, exclamó la intérprete desde el escenario del Teatro Dolby, donde se está celebrando esta nueva entrega de los Óscar.

Durante esta temporada de premios, la actriz se alzó, además, con el premio del Sindicato de Actores de EE.UU., considerado popularmente como “el termómetro de los Óscar”.

El triunfo de Jamie Lee Curtis sobre Angela Bassett, fue uno de los siete premios que se llevó el filme que lideró la noche.