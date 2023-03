Logró superar Cate Blanchett por Tár, a Ana de Armas por Blonde, Michelle Williams por The Fabelman y Andrea Riseborough por Leslie.

Michelle Yeoh se quedó con el galardón a Mejor Actriz en los premios Óscar, por su trabajo en “Everything everywhere all at once”.

De esta forma logró superar Cate Blanchett por Tár, a Ana de Armas por Blonde, Michelle Williams por The Fabelman y Andrea Riseborough por Leslie.

A sus 53 años y con más de cuatro décadas de prolífica carrera en su haber, Yeoh fue elegida en 2022 “icono” del año por la revista Time.

La estrella asiática interpreta a Evelyn Wang, una inmigrante en Estados Unidos sobrecargada de trabajo y tareas familiares que debe salvar el mundo dando saltos entre universos paralelos, al ritmo de patadas de kung fu.

Michelle Yeoh se ha dedicado en entrevistas y discursos a hacer un alegato por la diversidad racial en el cine y por los papeles para las actrices de mediana edad, narrando los obstáculos a los que ha tenido que hacer frente para abrirse paso en Hollywood.