Después de interpretar a Mateo Escondria en La mujer doble, Carlos Vives se dedicó de lleno a la música por más de tres décadas, ahora regresa al set de la mano de “El Club de Los Graves” y de su hija Elena.

El artista colombiano llegó a la plataforma de streaming de Disney para interpretar al profesor de música Amaranto, misma serie donde su hija de 11 años, personifica a Amalia, una niña apasionada por la música y con un alto coeficiente intelectual que la lleva a saltarse varios cursos en el instituto especializado de música.

Sobre cómo fue trabajar con su hija, Carlos Vives conversó con BioBioChile, y afirmó que fue una situación que “nunca se le había pasado por la cabeza”.

Volver a la actuación de la mano de su hija Elena

“Trabajar con mi hija Elena también ha sido muy emocionante. Sorprendido porque por supuesto que desde muy niñita y muy chiquita le encantó coger una guitarra, el piano, cantar, hacer personajes, crear personajes y verla ya actuar, son cosas que no se me habían pasado por la cabeza, así que queda disfrutarlo y valorarlo“, dijo el artista colombiano.

Respecto a la temprana incursión de la pequeña en la actuación y la música, Vives reveló que, de hecho, el objetivo de Elena está detrás de las cámaras: “Le pasa lo mismo que me pasó a mí, al final cuando te crías con todo eso y le toca por primera vez actuar en una serie, tocar un bajo, a veces el piano, creo que empiezas a no hacer diferencias (entre actuación y canto), porque cuando yo le pregunto que quieres hacer ella me responde que quiere escribir guiones, entonces son jóvenes y hay que dejarlos que prueben”.

El paso de Carlos Vives por el Festival de Viña

El cantante también recordó su paso por el Festival de Viña del Mar en la edición del 2018, donde además fue jurado del certamen: “Toda esa vaina es complicadísima, ser jurado, eso es lo más difícil del mundo, (porque) el arte es tan… todos los artistas son diferentes entre ellos, entonces escoger a uno es muy difícil”.

Vives también reveló un desconocido hábito que adquirió durante su estadía en Viña del Mar: “Por las mañanas, mientras empezaba todo el trabajo, o me iba al puerto donde están abajo los barcos y traen las machas a comer machas”.

“O me iba a ver los entrenamientos del Everton. Íbamos al club Everton de fútbol y cuando ya terminaban nos poníamos a jugar nosotros. Recorríamos la ciudad, íbamos a la casa de Neruda. No desperdiciamos el tiempo para conocer cosas”, contó sobre las aventuras que vivió junto a su entrenador personal.

“El club de los graves”

“El club de los graves” sigue a Amaranto Molina (Vives), un profesor de música poco convencional que llega a dar clases a un colegio especializado en educación musical, regido por fórmulas que dejan de lado a los alumnos que no cumplen con las normas establecidas por el éxito comercial en la música. El director del instituto, Eduardo Kramer (Julián Arango, ‘Betty la fea’), elige cada año a cinco alumnos —apodados “Los Agudos”— para integrar la prestigiosa Teen Band del colegio.

Molina, entonces, es asignado como docente de “Los Graves”, el grupo de estudiantes que queda fuera de la selección porque su talento no cumple con los estándares del mercado. La serie ya encuentra disponible en el catálogo de Disney+.