La mañana de este lunes, Disney+ lanzó un breve adelanto de lo que serán los nuevos estrenos de la plataforma para 2023. Más personajes animados, Emilia Clarke integrándose al MCU y las primeras imágenes de la segunda parte de Loki, fueron lo más llamativo de este tráiler.

Y es que la segunda temporada de Loki, ha sido una de las series más esperadas del MCU tras su rotundo éxito en 2021, cuando se estrenó su primera parte. Allí vimos al hermano de Thor literalmente en todas sus facetas y con un final que dejó a los fans esperando más.

En el adelanto, se puede ver brevemente a Tom Hiddleston y Owen Wilson juntos, lo suficiente como para que quienes esperaban noticias de esta nueva etapa comenzaran a generar expectativas.

NEW: First look at Tom Hiddleston in Loki Season 2. pic.twitter.com/kwks7sl9Lv

Cabe recordar que Tom Hiddleston lleva interpretando a Loki desde 2011, cuando se presentó en la primera entrega de Thor, con quien comparte lazos familiares. Al 2023 llevaría 12 años encarnando al personaje y desde Disney incluso señalan que aún le queda bastante tiempo en la franquicia.

La serie terminó de rodarse en octubre pasado, pero al momento aún no se conoce una fecha de estreno clara ni los aspectos que hilarán la historia más allá de cómo terminó la primera temporada.

Sin embargo, está claro que esta nueva entrega será parte de la fase 5 de Marvel y todo apunta a que se estrenará en verano de 2023, en el Hemisferio Norte, lo que en Chile sería invierno.

Así mismo, también se rumorea que Loki podría tener que enfrentarse con “Kang el conquistador”, un villano que tendrá su primera aparición en el MCU durante Ant-Man and the Wasp: Quantumania, a estrenarse a inicios de 2023.

Take it from the God of Mischief himself: 2023 on @DisneyPlus will be well worth the wait. 🙌 #DisneyPlusFeelsLikeHome pic.twitter.com/zO6z9mFshz

— Disney (@Disney) December 19, 2022