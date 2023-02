El actor estadounidense Matthew McConaughey hará la voz del legendario cantante Elvis Presley en la nueva serie animada para adultos, titulada “Agent Elvis”, de Netflix.

La noticia fue confirmada tras revelarse el primer tráiler de la producción, donde aparece el nombre del protagonista de Interestelar entre los créditos.

De acuerdo con Variety, la historia de la trama gira en torno a la doble vida del Rey del Rock, luego de ser reclutado por una agencia secreta para defender al mundo de villanos peligrosos que amenazan la seguridad.

Elvis Presley always dreamed of being a superhero — now, Priscilla Presley is making his dream a reality!

Matthew @McConaughey stars in Agent Elvis, a new animated series created by Priscilla Presley and John Eddie. Premieres March 2023. pic.twitter.com/dUXenigHQY

— Netflix (@netflix) February 6, 2023