La segunda parte de ‘Star Wars: Visions’ ya tiene fecha de estreno y contará con un corto animado por el estudio chileno, Punkrobot, conocidos por ser los creadores de ‘Historia de un oso’, producción ganadora de un Oscar.

La fecha de estreno de la segunda parte de la producción se fijó para el ‘Día de Star Wars’, el 4 de mayo (May the 4th be with you).

Estudio chileno Punkrobot animará corto para Star Wars: Visions

Hace pocos días, la plataforma de streaming Star Plus, anunció que la temporada 2 de ‘Star Wars: Visions’, verá la luz el próximo 4 de mayo, tras un exitoso volumen 1.

La primera parte destacó por el trabajo hecho por una serie de estudios de animación de distintas partes del mundo, quienes dejaron la vara alta para quienes fueron escogidos para el volumen 2.

De este modo, Punkrobot Studio será parte de ‘Star Wars: Visions’ con un corto llamado “In the Stars” que fue escrito y dirigido por Gabriel Osorio y que sería el tercer episodio a estrenarse.

Al respecto, el estudio nacional Punkrobot, que obtuvo una estatuilla de los Premios Oscar por el mejor corto animado en el 2016, usaron su cuenta de Instagram para expresar su entusiasmo por el nuevo proyecto.

“Nuestro nuevo corto viene desde una galaxia muy muy lejana. Orgullosos de representar a la animación latinoamericana con nuestra visión!”, escribieron en la red social.