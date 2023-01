El próximo 20 de enero se estrena en Lionsgate+ la segunda temporada de Express, la serie española que embarca a las actrices Maggie Civantos y Kiti Mánver en una aventura criminalística, donde una de ellas enfrenta un severo trauma tras ser secuestrada.

También conocida por interpretar a Macarena Ferreiro en la popular serie de Netflix Vis a Vis, Civantos ahora es una psicóloga criminalística que sobrevivió a un secuestro y lidera un grupo que se dedica a evitar y controlar este tipo de crímenes.

La serie está inspirada en los “secuestros express”, un crimen que estuvo en auge durante los 2000, especialmente en Europa, donde los delincuentes secuestraban a personas para conseguir dinero a través de la extorsión.

Allí además, Bárbara -su personaje en la serie- debe lidiar con una poderosa y ambiciosa villana, la señora Ortega, interpretada por la actriz Kiti Mánver. En conversación con BioBioChile, ambas comentan la importancia de los nuevos personajes femeninos en la ficción y su aporte en el cine y el streaming.

“Me parece fantástico que haya diversidad y que la mujer sea libre y no esté ‘a servicio de…’. Entonces en esta serie se presentan todo tipo de mujeres, empoderadas todas, pero muy diversas. De hecho, pues hay una heroína y una villana y bueno las 2 luchan y las 2 son poderosas, pero desde un lugar muy diferente”, comenta Civantos.

Asimismo, destaca la importancia de que estos nuevos personajes ficticios, inspirados en la realidad, sean más frecuentes. “Afortunadamente hace poco que ya empezó a cambiar esto en la pantalla y creo que era necesario. Entonces que Express se suba a este catálogo de personajes femeninos, empoderados y que tienen muchas cosas que contar es realmente bueno”, agrega.

Kiti Mánver por su parte, enfatiza en las adolescentes que también marcan presencia en esta ficción. “Me parecen interesantísimos, como que normalizan precisamente la diversidad y eso es un respiro dentro de que tienen unas tramas súper tremendas también. Les pasan cosas muy al límite, muy potentes. Me parece que es un valor añadido de estas series”.

Maggie Civantos y Kiti Mánver adelantan sobre sus personajes en ‘Express 2’

Cabe recordar que la primera temporada de la serie terminó con un final bastante intenso, donde la hija de Bárbara (Civantos) termina siendo secuestrada. Allí, la protagonista deberá trabajar para salvar a su familia.

“Retomar la serie fue un reto porque arrancamos un año más tarde a rodar algo que era una continuación directa, pero a la vez también creo que me sentí en casa. Porque el personaje de Bárbara está tan bien definido y de alguna forma esta intensidad también me ayudó a retomar automáticamente todo lo que dejamos”, señala.

Sobre los nuevos rumbos de su personaje, anticipa que “tiene una evolución hacia una necesidad de amor o de afecto, de una cierta normalidad que no la va a recuperar. Y todo va a ir a peor, cada vez habrá más tensión, pero ella hace el esfuerzo de tener una vida normal, ella quiere hacer las cosas bien”.

Para la villana, el caso sería contrario, dice Mánver. “En el caso de la señora Ortega me atrevería a decir que hay una involución. Pero bueno, ella yo creo que sigue en su tónica de idear e imaginar estrategias para conseguir el poder que ella quiere conseguir”, plantea.

“Pero en esta parte lo que más me gusta es lo que la señora Ortega no controla, eso me sorprendió en los guiones y me interesó mucho como lo han ido encajando y desarrollada”, concluyó.