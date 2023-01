Quedan pocos días para el estreno de The Last of Us, la nueva serie de HBO basada en un videojuego y protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

El 2023 llegó cargado de estrenos y esta semana se avecina uno de ellos. The Last of Us, serie de HBO protagonizada por Pedro Pascal, promete conquistar a los amantes de los videojuegos y también, a los que no lo son.

The Last of Us está basada el videojuego del mismo nombre, propio del estudio Naughty Dog para PlayStation, que lanzó su primera parte en 2013 y su continuación en 2020.

El autor-productor de la adaptación es Craig Mazin, la mente detrás de la exitosa serie Chernobyl. Además, Neil Druckmann, el creador del videojuego, desempeñó el papel de co-escritor y productor ejecutivo de The Last of Us.

¿De qué trata la serie The Last of Us?

La primera temporada adaptará la parte uno del juego. Es el actor chileno Pedro Pascal, conocido por sus personajes en la serie Narcos, The Mandalorian (Temporada 1 y 2) y la película de acción Triple Frontera (2019), quien dará vida a Joel, el protagonista de la historia.

Bella Ramsey interpreta a Ellie, la co-protagonista. La actriz británica de 19 años se hizo famosa tras interpretar a lady Lyanna Mormont, en Game of Thrones, también de HBO.

La historia comienza 20 años después de que la civilización fuese destruida por una infección por hongos. En ese escenario distópico, un contrabandista llamado Joel tiene la tarea de escoltar por el país a Ellie, una joven que podría ser clave para salvar a la humanidad. El vínculo que se creará entre ambos será clave para que ambos se mantengan con vida.

Reseñas de la adaptación

La serie ya han podido verla algunos miembros de la cŕitica, anticipándose al esperado estreno.

“’The Last of Us’ es solo la última versión para imaginar un mundo enloquecido, enfatizando los dramas personales que se desarrollan en ese contexto. Sin embargo, a pesar de los límites de las adaptaciones pasadas de juegos a TV/películas, la primera temporada exhibe el tipo de delicadeza y profundidad que sugiere que no veremos algo así en algún tiempo“, dice Brian Lowry en CNN.

Vaniry Fair y Empire Magazine también han hecho reseñas de la anhelada serie. Puedes revisarlas a continuación:

Review: ‘The Last of Us’ is among the most respectable video game adaptations in the canon, writes @rilaws. https://t.co/DRypeyjJU1 — VANITY FAIR (@VanityFair) January 10, 2023

"Like the game, it’s a masterpiece, too." Pedro Pascal and Bella Ramsey are Joel and Ellie in the long-awaited #TheLastOfUs TV adaptation. Read the Empire review now: https://t.co/THosSzNfcM pic.twitter.com/yLaDM13GCE — Empire Magazine (@empiremagazine) January 10, 2023

¿Cuándo es el estreno de la serie The Last of Us?

La producción llegará al catálogo de HBO y HBO Max este domingo 15 de enero. La historia se contará en nueve episodios, cuya duración fluctúa en una hora.

