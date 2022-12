Margot Robbie no oculta sus ganas por volver a interpretar a Harley Quinn en el futuro y aunque por el momento no se han programado nuevos estrenos para el personaje, la actriz se muestra dispuesta a continuar, incluso sugiriendo algunas ideas.

Fue esta semana, durante una entrevista con Comic Book, que Robbie habló sobre su Harley Quinn, específicamente sobre la vida amorosa del personaje de DC, que recordemos perdió al “amor de su vida” en la primera entrega de Suicide Squad (2016).

Y es que desde su primera aparición en DC, los fans de la franquicia han expresado sus ganas por ver el romance de Harley Quinn y Poison Ivy que relatan los cómics, y que aún no se ha visto en versión live action.

La actriz aseguró estar al tanto de esta petición y así mismo en campaña para que aquello sea una realidad. “He estado presionando por eso durante años. No puedo decir cuánto he estado presionando por eso. Yo también lo quiero”, aseguró al medio.

Margot Robbie aún no sabe quién podría interpretar a Poison Ivy junto a Harley Quinn

A pesar de sus ganas por llevar este romance a la realidad, Margot Robbie aún no ha pensado en quien podría interpretarlo. “Honestamente, cuando lo imagino, siempre me imagino a Poison Ivy en los cómics. Realmente no me imagino a una actriz haciéndolo, pero estoy de acuerdo”.

Si bien, la posibilidad de un live action que incluya el romance entre Harley Quinn y Poison Ivy aún es lejana, esto ya ocurrió en otra producción animada, exactamente en 2020.

Se trata de la serie Harley Quinn de HBO Max, estrenada en 2019. Allí Quinn comparte aventuras con Poison Ivy y fue exactamente en el episodio 7 de la segunda temporada que se besaron por primera vez, finalmente confirmando la relación que comenzaría a desarrollarse en las próximas entregas.