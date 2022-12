La tarde de este domingo, la familia McGrath anunció la muerte del actor Bob McGrath, uno de los miembros más antiguos del elenco original de Sesame Street (Plaza Sésamo), el icónico programa infantil creado en los 60.

“Hola amigos de Facebook, la familia McGrath tiene algunas noticias tristes que compartir. Nuestro padre Bob McGrath, falleció hoy. Murió tranquilo en casa, rodeado de su familia ❤️”, dice el mensaje publicado en el Facebook oficial del artista.

Bob McGrath, fue parte del elenco original del programa en su versión estadounidense, de hecho, apareció en el primer capítulo emitido en 1969. Allí se interpretó así mismo, como un humano amigo de los otros personajes títeres.

Posteriormente, permaneció en el proyecto durante 47 temporadas, teniendo su último episodio en 2017, tras 48 años. Su familia al momento no entregó detalles de la causa de muerte.

MacGrath además fue parte importante del área musical del programa, reconocido por sus canciones infantiles que resuenan hasta hoy. En concreto, aportó con composiciones originales como “People in your neighborhood”, “Sing a Song” e “If You’re Happy And You Know It”.

Así mismo, también fue parte de la creación del tema principal de la serie, de la que fue uno de los personajes humanos más duraderos.

Según informa el medio TMZ, a pesar de haber salido de las pantallas, Bob McGrath continuó aportando a la serie a través de Sesame Workshop, la compañía que administra la franquicia.