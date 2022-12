BioBioChile conversó en exclusiva con Daniela Vega, Ester Expósito y Yalitza Aparicio, quienes detallaron sus roles en esta producción de Star Plus.

Hace algunos días se estrenó en Star Plus la miniserie llamada Peace Peace Now Now, la cual junta a tres famosas actrices, junto a un cantante, en torno cuatro historias de mujeres que superaron la violencia de diversos tipos en Latinoamérica. Las presentadoras son Daniela Vega, Ester Expósito, Yalitza Aparicio y Shriley Manson.

En la producción la actriz nacional viajó hasta la ciudad de Turbaco, Colombia, para compartir la historia de un pueblo fundado y construido por mujeres desplazadas de sus hogares, producto de las guerrillas y paramilitares colombianos.

Por su lado, Manson llegó a Chile para conocer un grupo de mujeres que, tras sufrir la desaparición de sus maridos a manos de la dictadura militar de Augusto Pinochet, lograron captar la atención de distintos artistas de nivel internacional como Sting y U2, y denunciar así los horrores y reiteradas violaciones a los derechos humanos que se cometieron en aquella época.

Asimismo, Ester Expósito se trasladó a México para desarrollar la historia de la periodista Lidia Cacho, autora del libro “Los Demonios del Edén”. Su investigación denunció redes de pedofilia y tráfico sexual de menores en las que participaban empresarios, políticos, jueces y narcotraficantes del país.

Por último, Aparicio se encontró con las abuelas de Sepur Zarco, un grupo de mujeres sobrevivientes de la guerra civil que azotó suelo guatemalteco durante 36 años, llevándose consigo las vidas de más de 200.000 personas.

Por lo anterior, BioBioChile tuvo acceso a una entrevista exclusiva con Daniela Vega, Yalitza Aparicio y Ester Expósito, quienes nos contaron algunos detalles respecto a esta serie de documentales, basados en testimonios reales.

Daniela ¿Con qué se va a encontrar el público en esta producción?

“Este proyecto es una serie documental de cuatro capítulos, que está conducido por nosotras cuatro. Nosotras vamos a buscar historias extraordinarias de mujeres que han vivido violencia y conflictos armados, que además han sido sobrevivientes”.

“Ellas han tenido la valentía de poner sus vidas en riesgo para crear más vidas, finalmente. Cada una de nosotras fue a un país diferente a retratar estas historias. Es una serie documental que se hizo con cariño y respeto por las mujeres que decidieron contarlas”.

Ester ¿Cómo fue tu experiencia con Lidia Cacho y qué lecciones pudiste sacar?

“Bueno, la experiencia fue muy enriquecedora porque yo ya conocía la gran periodista y activista que es. Conocer su historia de cerca, con los detalles y viendo cada paso de cómo llegó a tener esa vocación de hacer el bien, poniéndose incluso en peligro, fue algo bastante inspirador”.

“Sentí una profunda admiración por todo lo que se ha esforzado, lo que ha trabajado, lo que hay detrás de lo que ha hecho, porque no es simplemente dar discursos sobre lo que es el Feminismo, o escribirlo, sino que hay mucho trabajo de investigación también”.

“Ella montó lugares de refugio también, de mujeres que huían de situaciones de violencia de género. Es una innumerable cantidad de cosas que nombrar. El aprendizaje que más me llegó fue el tezón y fortaleza en luchar por una causa haciendo uso de las herramientas que dispongas e incluso inventarlas si es necesario. Hay una creatividad para encontrar salidas para gente que tenía problemas y necesitaba ayuda. Fue un despertar para mí”.

Yalitza ¿Sientes que Latinoamérica ha avanzado en la eliminación de la violencia de género, o estamos estancados?

“El avance que hemos tenido ha sido gradual. Es una lucha que ha comenzado generaciones atrás. Al viajar a Guatemala y hablar con las abuelas de Sepur Zarco me ha quedado claro que lo que cada generación va dejando, cada granito de arena, se ve reflejado en las generaciones actuales”.

“En mi caso, como mujer indígena, visitar a estas mujeres, saber lo que vivieron, fue duro. Hubo un genocidio que estaba acabando con su gente, y ellas tuvieron mucho ímpetu para seguir adelante, y cuando tuvieron la fuerza para hablar, dieron un cambio enorme para la historia”.

“La idea es que esto quede documentado, como en este caso, para que estas historias queden guardadas para las nuevas generaciones, que todo esto se sepa”.