Constantine 2, la secuela de la película que lleva el mismo nombre, protagonizada por Keanu Reeves, y que se encuentra en rodaje, podría obtener la calificación R para su proyección en salas de cine, lo mismo que sucedió durante la primera parte.

La cinta original, estrenada en el 2005, se basa en la historia de John Constantine, un personaje psíquico de los cómics de Hellblazer de DC Comics.

Hace más de 15 años, se estrenó en cines la película Constantine, con Keanu Reeves en el papel principal, quien lo repetirá en la parte 2 que se encuentra en producción.

Cuando se lanzó la primera parte, también dirigida por Francis Lawrence, realizó buscando la calificación PG-13, sin embargo, terminó en R-Restricted.

Esto último fue confirmado por la producción en la Comic Con@Home 2020, donde aseguraron que eso mermó las visitas del público a las salas de cine.

Ahora, Francis Lawrence, dijo en una entrevista con el medio The Wrap, que si busca que la película de Constantine 2 obtenga la calificación R.

“La idea es esta vez, al menos para mí, realmente intentarlo y hacer un Constantine real con clasificación R que es, creo, lo que la gente siempre quiso originalmente, no la versión PG-13 que simplemente obtiene un R”, ​​dijo Lawrence.

Para saber lo que es la calificación R, primero hay que conoce el Sistema de calificaciones de la Motion Picture Association (MPA). Se trata de un método que las separa las películas según su contenido y edad apropiada para verlas.

Así, el sistema se clasifica en:

G – General Audiences: Admitido para todas las edades. Nada que pudera ofender a los padres si lo vieran sus hijos.

PG – Parental Guidance Suggested: Algunos contenidos pueden no ser apropiados para niños. Puede contener algunas imágenes que podrían no gustar a los padres para sus hijos jóvenes.

PG-13 – Parents Strongly Cautioned: Algunos materiales pueden ser inapropiados para niños menores de 13 años. Los padres deben ser cautelosos. Puede ser inapropiado para pre-adolescentes.

R – Restricted: Personas de menos de 17 años requieren acompañamiento de un adulto. Contienen algunos materiales para adultos.

NC-17 – Adults Only: No apta para menores de 17 años. Solamente adultos.