Después de que el ex intérprete del príncipe Carlos, Josh O’Connor, asegurara que The Crown no abordaría el Camillagate, uno de los escándalos eróticos más bullados de la realeza, la serie de Netflix sorprendió.

Durante su quinta temporada, la producción dedicó un capítulo completo a la filtración de una llamada entre ahora rey y su entonces amante, Camilla Parker Bowles.

El también llamado Tampongate, se dio a conocer solo después de anuncio del divorcio entre la princesa Diana y Carlos III, sin embargo, la llamada ocurrió en 1989, mientras los príncipes de Gales seguían casados.

Un aficionado a la radiotransmisión logró captar la llamada, que luego vendió a los medios de comunicación que no la publicaron de inmediato por respeto al matrimonio real.

En la grabación se puede escuchar una íntima conversación entre Carlos y Camilla. "No puedo soportar un domingo por la noche sin ti (…) No puedo comenzar la semana sin ti", dice ella. "¿Y qué pasa conmigo? El problema es que te necesito toda la semana, todo el tiempo. ¡Dios mío! ¡Si pudiera vivir metido en tus pantalones sería mucho más fácil!", replica Carlos. "¿En qué te vas a convertir? ¿En unas bragas? Vaya, ¿Así que te vas a convertir en unas bragas?", responde ella entre risas. "En un tampón. ¡Eso estaría bueno!", añade el actual rey. La llamada termina con ambos diciendo que se aman y que están orgullosos el uno del otro, además de un interminable intercambio de adiós, al más puro estilo de "cuelga tú. No tú".

The Crown y el CamillaGate

En la serie, se muestran las consecuencias de la filtración y cómo provocó el enojo no sólo de la familia real, sino que también del Parlamento británico, considerando que el protagonista de dicha llamada era el futuro rey de Inglaterra.

En la vida real, el guardaespalda de la princesa, Ken Wharfe, aseguró en su libro Guarding Diana: Protecting The Princess Around The World que “la reacción fue salvaje. Figuras que normalmente eran leales al futuro Rey y al país se horrorizaron, y algunos cuestionaron la idoneidad del Príncipe para gobernar”.

“Los dibujantes lo satirizaron en la prensa. Una caricatura, en la que aparecía hablando sucio a sus plantas, divirtió especialmente a la princesa, que se derrumbó y se rió al verla”, agregó.

En 2020, en tanto, O’Connor afirmó que “cuando me ofrecieron el rol, una de mis primeras preguntas -digo preguntas, pero en realidad fue una afirmación- fue: ‘No haremos la llamada telefónica del tampón”.

“Antes de The Crown, hice muchos filmes independientes, muchas series de televisión con muchos desnudos, muchos personajes un poco dudosos, y esta era mi única oportunidad para que mis padres me vieran en algo sin vergüenza y no había manera de que fuera echarlo a perder hablando de tampones en Netflix”, aseguró.

En la nueva temporada de la serie que retrata los hechos entre los años 80 y 90, el rol de Carlos cayó en manos de Dominic West.