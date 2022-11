Uno de los mayores éxitos de este año en el streaming Paramount+ es Halo, serie original del servicio que está basada en la icónica franquicia de Xbox y que se estrenó en marzo pasado.

Gracias a su alta audiencia, la producción volverá con su segunda temporada próximamente, y se ha confirmado que las grabaciones ya se encuentran en desarrollo.

Halo reinventó la forma en que la gente piensa de los videojuegos y se ha convertido en un fenómeno de entretenimiento global, con más de 82 millones de copias vendidas en todo el mundo y recaudando más de $6 mil millones en ingresos desde su creación.

La producción de ciencia ficción se enfoca en Master Chief, un supersoldado mejorado cibernéticamente que defiende a la humanidad de la amenaza alienígena Covenant en el siglo XXVI.

La serie está protagonizada por Pablo Schreiber (American Gods) como Master Chief, Spartan-117; Natascha McElhone (Californication) como la Dra. Halsey, la brillante, conflictiva e inescrutable creadora de los supersoldados espartanos; y Jen Taylor (serie de juegos Halo, RWBY) como Cortana, el ser de inteligencia artificial más avanzado en la historia de la humanidad, y potencialmente la clave para la supervivencia de la raza humana.

También, la serie cuenta con la participación estelar de Bokeem Woodbine (Fargo), Shabana Azmi (Fire), Natasha Culzac (The Witcher), Olive Grey (Half Moon Investigations), Yerin Ha (Reef Break), Bentley Kalu (Avengers: Age of Ultron), Kate Kennedy (Catastrophe), Charlie Murphy (Peaky Blinders) y Danny Sapani (Penny Dreadful). Además, en el elenco de personajes originales estarán: Ryan McParland (6Degrees), Burn Gorman (The Expanse) y Fiona O’Shaughnessy (Nina Forever).



Halo es producida por Showtime® en colaboración con 343 Industries, junto con Amblin Television, con producción ejecutiva de Steven Kane, junto con Steven Spielberg, Darryl Frank y Justin Falvey para Amblin Television en asociación con 343 Industries.

Los directores en su primera temporada son Otto Bathurst y Toby Leslie para One Big Picture, y Kyle Killen y Scott Pennington para Chapter Eleven. Kiki Wolfkill, Frank O’Connor y Bonnie Ross son los productores ejecutivos de 343 Industries.