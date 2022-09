Star Wars siempre se ha caracterizado por ser una saga amigable para todas las edades, y generaciones completas han crecido viendo sus películas y series.

Eso podría estar comenzando a cambiar con Andor, la nueva producción estrenada este miércoles en el streaming Disney+ y que la misma plataforma ha calificado como apta para mayores de 14 años.

Una prueba de ello es que por primera vez ha aparecido en pantalla un personaje diciendo un garabato en inglés.

Son tres los episodios liberados en esta jornada y en el tercero de ellos es donde se escucha la palabra “shit”, que significa “mierda” en inglés, algo que sería inédito para esta saga, según informó el portal especializado ComicBook.

Quien lo dice es el sargento Linus Mosk, interpretado por el actor Alex Ferns (The Batman, Joyeux Noël), cuya línea completa es: “Shit, we’re under siege”, es decir, “mierda, estamos bajo asecho”.

Si bien Star Wars nunca dijo -hasta ahora- garabatos en inglés, los personajes sí usan jergas inventadas para este universo que son equivalentes a insultos, tales como “bantha poodoo” (comida de bantha, un tipo de animal ficticio) y “sleemo” (algo desagradable).

El momento ha sido destacado por fans en redes sociales.

#Andor spoilers

The first time someone in Star Wars says "Shit" and it's some Scottish guy pic.twitter.com/FvsTSj5u3W

— Lalo 🛡 ANDOR SPOILERS (@clonehumor) September 21, 2022