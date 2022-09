El mes de septiembre abre una nueva temporada de festivales de cine y en esta ocasión, el realizado en la ciudad italiana de Venecia le dio el inicio a los primeros estrenos de películas de este segundo semestre del año.

Varios nombres de reconocidos directores y directoras han salido en diversos medios de comunicación que cubren estos eventos, entre ellos el del director mexicano Alejandro González Iñárritu, quien vuelve a la gran pantalla de la mano de Bardo, su nueva película.

El nuevo filme del director de películas como El renacido, Birdman y Babel, además de ganador de premios Óscar, Globos de Oro y BAFTA, ha recibido varias críticas marcando la balanza hacia lo negativo.

Desproporcionado, insufrible o falto de disciplina son algunos de los términos usados por los críticos especializados en cine, quienes tuvieron la oportunidad de ver el estreno del filme de Iñárritu, el cual marca 56% de aprobación en la página de Rotten Tomatoes.

El estreno de Bardo en Venecia

Durante la edición N°79 del Festival de Venecia, el cual inicio el 31 de agosto y se extenderá hasta el sábado 10 de septiembre, tuvo estrenos importantes de varios directores del mundo del cine, entre ellos el de Alejandro González Iñárritu, quien estrenó su nueva película Bardo (o falsa crónica de unas cuantas verdades).

Durante el 1 de septiembre, un grupo selecto de críticos asistentes al evento tuvieron la oportunidad de ver esta película, la cual retrata la vida de Silverio Gama, un periodista y documentalista que muestra su vida y éxito en un país extranjero, viendo como cada vez se aleja de su patria.

Según la descripción del filme, hay varios puntos que puede dar a entender que este nuevo proyecto podría ser una autobiografía de Iñárritu, pero con otros matices. Incluso nombran al personaje de la película como su “alter ego”, ya que representa en parte la vida del cineasta como inmigrante mexicano triunfando en Estados Unidos.

Una idea pretenciosa

Los comentarios de la crítica no se hicieron esperar, ya que el nivel de Iñárritu en sus películas sigue aumentando, además que en esta oportunidad también estuvo involucrado en el guión del filme, lo que le entrega más opciones para demostrar su talento.

Aunque las opiniones fueron mixtas, algunos de los críticos asistentes al estreno encontraron pretencioso su filme, donde el trasfondo del proyecto era desarrollar una obra de magnitudes épicas. En el marco cinematográfico, Iñárritu logra traspasar aquella información en las tres horas de duración del filme, la que está llena de reflexiones e interpretaciones profundas, que muchas veces lo vuelven confuso y monótono.

Owen Gleiberman de Variety, escribió su opinión en el portal de cine Rotten Tomatoes, donde menciona que “Iñárritu cumple la mayoría de sus objetivos, en parte porque es un técnico fantástico: un poeta cinematográfico de sueños de paisajes cambiantes, muchos de ellos interiores. Entonces, ¿por qué “Bardo”, a pesar de toda su habilidad, su aspiración de alcanzar las estrellas y su majestuoso barrido, es una experiencia tan ventosa, confusa y monótona? La película está llena de cosas buenas, pero dura tres horas y sobre todo está llena de sí misma”.

Otro medios como The Wrap, GamesRadas y SensaCine la califican como una película grande y ambiciosa, pero que cuesta capturarla o manejarla, llegando a ser algo agotador.

Dichos del director

Luego de la crítica recibida, el director mexicano también salió a dar declaraciones frente a las reacciones de los medios especializados, quienes calificaron de pretenciosa o muy personal su último filme.

Iñárritu habló con Los Angeles Times, donde comentó que todavía no ha leído las críticas, pero que su equipo de producción lo ha estado mantenido al tanto de las opiniones. Respondiendo a las críticas, el director de 59 años indicó que la cinta no es narcisista, aunque se basa en algunos aspectos de su vida, como las lecciones de su padre o su carrera como cineasta.

Otro punto que toma Iñárritu, es que las malas opiniones las atribuye a su nacionalidad: “Te puede gustar o no, esa no es la discusión. Pero para mí, hay una especie de trasfondo racista en el que, como soy mexicano, soy pretencioso. Si no entiendes algo, no tienes que culpar a nadie“, declaró el director.

Posible competidora en premiaciones

Aunque la película se encuentra en plena competencia en festivales como Venecia y Telluride, también podría ser una de las competidoras en las próximas premiaciones de los premios Óscar, representando a México en la categoría de Mejor Película Extranjera.

Frente a las malas críticas, Bardo ya tiene preparado su estreno en cines en México para el 27 de octubre, seguido a un estreno limitado en algunos cines en Estados Unidos, España y Argentina, para finalizar su expansión global para el 18 de noviembre.

La película podrá verse por streaming a través de la plataforma de Netflix a partir del 16 de diciembre.