Este miércoles fue revelado el primer tráiler de Winnie the Pooh: Blood and Honey, la película de terror que convirtió al tierno osito de Disney en un aterrador asesino. Por el momento se desconoce su fecha de estreno.

Este primer vistazo muestra a un Christopher Robin adulto regresando al Bosque de los 100 Acres después de un largo tiempo de no haberlo visitado desde que era niño. Al llegar, se da cuenta de que sus amigos han desaparecido, o eso parece.

Finalmente, el adelanto revela que quienes fueron sus amigos de la infancia, Pooh y Piglet, buscan venganza luego de sentirse abandonados por Robin. Así cometen sanguinarios actos en contra de quienes llegan al bosque, una propuesta muy diferente al clásico de Disney.

La película surgió luego de que el popular personaje dejara de pertenecer al dominio de Disney, así sus derechos pasaron a ser de libre uso. Esto debido a que la ley estadounidense establece que después de 95 años de adquirir los derechos de un personaje, estos deben pasar a dominio público.

Lo mismo ocurrió con otros personajes de la compañía de Walt Disney, como Bambi y recientemente también Mickey Mouse. Ahora, sus imágenes podrán ser usadas en cualquier tipo de producciones, ya sean cinematográficas, publicitarias, artísticas, entre otras.

La producción de Winnie the Pooh: Blood and Honey se anunció a principios de 2022 y las primeras imágenes del personaje en su versión oscura comenzaron a circular en mayo.

Esta nueva faceta de uno de los personajes más queridos y recordados de Disney ha causado revuelo y genera diversas opiniones entre el público general. Puesto que hay quienes lo ven como un insulto a los personajes, mientras que otros se lo toman con humor.

“one ticket to Winnie the Pooh: Blood and Honey” pic.twitter.com/tNRZL9VNJ7

— Eucerin (@EucerinOfficial) August 31, 2022